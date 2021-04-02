Пике: «Судьи помогают „Реалу“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил игру против «Реала» на одном из детских турниров.
Тогда каталонцы вели со счетом 2:0, но уступили 2:3. Победный гол был забит после того, как мяч отобрали у Пике.
Это фол! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд.
«¡Es falta, hombre! Los árbitros desde alevines ya les ayudan»@3gerardpique, @AlbertoLora11 y una final inolvidable.#LosOtrosDeBrunete en VOD: https://t.co/b2N4e8hHJI pic.twitter.com/c1NqVyDQ5k— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 2, 2021
Жерар Здоровья!
Жерар Здоровья!
Всем Добра !!!!!
Всем Добра !!!!!
Судьи много кому помогают и по разным причинам. У нас в детстве когда школа на школу играла, то судьи помогали команде принимающей школы, иначе после игры их могли избить на выходе из школы :)
Везде, где есть человеческий фактор, будет и несправедливость.
Судьи много кому помогают и по разным причинам. У нас в детстве когда школа на школу играла, то судьи помогали команде принимающей школы, иначе после игры их могли избить на выходе из школы :)
Везде, где есть человеческий фактор, будет и несправедливость.