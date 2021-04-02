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Пике: «Судьи помогают „Реалу“»

вчера, 17:38

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил игру против «Реала» на одном из детских турниров.

Тогда каталонцы вели со счетом 2:0, но уступили 2:3. Победный гол был забит после того, как мяч отобрали у Пике.

Это фол! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:53
Весна начинает действовать на Шакирыча. Сезонная болезнь) Бывает)
RR117
RR117
вчера в 20:59
Ушла золотая эпоха Барселоны, в которой были настоящие мужчины Пуйоль, Хави, Иньеста и теперь клуб представляют такие нытики как Пике.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 20:09
Вечный нытик и пустозвон Пике... Пусть он лучше вспомнит, как тащили Барселону в ЛЧ
Hamman
Hamman
вчера в 19:47
Опять обострение?
Жерар Здоровья!
112910415
112910415
вчера в 19:20
не менять же любимые лозунги ...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:15
Нужны весомые доказательства
HITMАN
HITMАN
вчера в 18:59
У пуке шакирины дни начались))) Всегда и везде случаются судейские ошибки, ведь они тоже люди.И барсе точно не стоит про судейство говорить-цитирует Эвребе и Айтекин)))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 18:50, ред.
ну уж кому-кому, а не игрокам Барселоны плакаться о работе судей. Все мы помним матч против Челси в 2008.
marut
marut
вчера в 18:43
Главное поплакаться...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:28
Старые песни о главном) Пора уже забыть юношеские поражения и обиды, Жерар! Вытри слезы:)
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:23
Судьи всегда кому-нибудь да помогают.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:13
Естественно, сепаратистов везде душат.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:07
Смешно это уже
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 18:02
Ага, особенно Эвребе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:57
Негоже тебе товарищ в Пике , вроде взрослый парень, а как будто бы в футболе только сейчас. У всех кто не может выиграть, виноваых куча,но особенно в этом преуспели конечно же судьи !!! Вершители правосудия , не портите пожалуйста настроение товарищу Пике, Месси ,Рону и даже Дзюбе !!! Будьте так великодушны , Хватит судейского произвола !!!
Всем Добра !!!!!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:45
простые истины
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 17:45
Я бы назвал ещё Юнайтед, Ювентус, Барселону, Зенит, Спартак, ДЮСШ №2 Камчатки...
Судьи много кому помогают и по разным причинам. У нас в детстве когда школа на школу играла, то судьи помогали команде принимающей школы, иначе после игры их могли избить на выходе из школы :)
Везде, где есть человеческий фактор, будет и несправедливость.
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:44
Судьи Пике помомогют Шакиру шакирить)))
fanliverpoolfan27
fanliverpoolfan27
вчера в 17:42
Реалу юве и мю помогают судьи
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 17:41
Пике говорит как политик. Готовится к президентскому креслу
allemz
allemz
вчера в 17:40
Пике головного мозга.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:39
Зачем распускать сопли....не красит это игрока такого клуба
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