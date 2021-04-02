Пике: «Судьи помогают „Реалу“»

1617374337

вчера, 17:38

Защитник «Барселоны» вспомнил игру против «Реала» на одном из детских турниров.

Тогда каталонцы вели со счетом 2:0, но уступили 2:3. Победный гол был забит после того, как мяч отобрали у Пике.