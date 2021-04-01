ЦСКА 1 апреля сообщил, что Олич получил российское гражданство

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01 апреля 2021, 11:41

Главный тренер ЦСКА стал гражданином Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба московского клуба 1 апреля. По заявлению армейцев, хорват получил российский паспорт.

Главный тренер ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС. Поздравляем, Ивица!

⚡Ивица #Олич получил российское гражданство 🇷🇺



Главный тренер # ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС.



Поздравляем, Ивица! pic.twitter.com/fh5oP2ryiD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021