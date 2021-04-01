ЦСКА 1 апреля сообщил, что Олич получил российское гражданство

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич стал гражданином Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба московского клуба 1 апреля. По заявлению армейцев, хорват получил российский паспорт.
Главный тренер ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС. Поздравляем, Ивица!
⚡Ивица #Олич получил российское гражданство 🇷🇺— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021
Главный тренер #ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС.
Поздравляем, Ивица! pic.twitter.com/fh5oP2ryiD
Ранее сообщалось, что Олич официально до сих пор не заключил контракт с ЦСКА.
Поздравляем, Ивица!
Поздравляем, Ивица!
Всех с первым апреля!!!
Соккер обещает победителю в КП автомобиль!!!
Всем здоровья.
Всех с первым апреля!!!
Соккер обещает победителю в КП автомобиль!!!
Всем здоровья.
А если шутка, то молодцы, хорошо пошутили.
А если шутка, то молодцы, хорошо пошутили.