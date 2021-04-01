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ЦСКА 1 апреля сообщил, что Олич получил российское гражданство

01 апреля 2021, 11:41

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич стал гражданином Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба московского клуба 1 апреля. По заявлению армейцев, хорват получил российский паспорт.

Главный тренер ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС. Поздравляем, Ивица!

Ранее сообщалось, что Олич официально до сих пор не заключил контракт с ЦСКА.

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Все комментарии
mortid
mortid
01 апреля в 20:14
Инфа для скудоумных :D или для тех, кто забыл что на дворе 1 Апреля.
Майне Кляйне
Майне Кляйне
01 апреля в 19:08
Ух-ты! Ну - поздравляю!
tims
tims
01 апреля в 18:43
Ага... а Сёмин, получивший недавно гражданство Фиджи, сделал предложение Смородской. Свадьба через неделю. Потом свадебное путешествие в Киргизию...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 17:57
А может первоапрельская шутка.
CSKA2012
CSKA2012
01 апреля в 16:00
Был иностранный тренер, а теперь российский начинающий ))))
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
01 апреля в 14:05
Друг мой!..А Вам известно сколько населения Земного шара, хотят Российского гражданства?)))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
01 апреля в 13:53
Угу, судя по всему опять пресс служба ЦСКА развлекается, но с чувством юмора у них сложно...
Сп62
Сп62
01 апреля в 13:39
А на кой ляд ему это гражданство? Вроде лимита на тренеров легионеров ещё не придумали.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 апреля в 13:22
Понял однако))
Трезвый повар
Трезвый повар
01 апреля в 13:15
Российское гражданство нельзя получить в течении месяца. Это первоапрельская шутка. Хотя и не смешная
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
01 апреля в 13:14
..на рынке, корову мужик продавал...никто за СКОТИНУ-цены не давал))))))
blitz
blitz
01 апреля в 12:14
Ого, вот это да.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 12:10
Как раз первого апреля ему ксиву и выдадут...
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 12:06, ред.
Если не первоапрельская шутка, то это круто.
Поздравляем, Ивица!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 апреля в 12:04
Не покупают, он свободным агентом приходит.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 апреля в 11:57
Говорят коняшки покупают Месси))
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 11:55
Чабану замену готовят.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 11:53, ред.
Сегодня верить новостям нельзя. Олич гражданин России ??? Оно ему надо???. Зайнутдинов в Аталанту переходит - это вообще даже не на шутку смахивает , а на бред. Ждем перехода Роналду в Спарак , хотя скорее в Зенит парень намылится.
Всех с первым апреля!!!
Соккер обещает победителю в КП автомобиль!!!
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
01 апреля в 11:50
Если это не шутка, то очень неожиданно, но круто!
А если шутка, то молодцы, хорошо пошутили.
any2key
any2key
01 апреля в 11:42
Шутка же на 1 апреля, ну
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