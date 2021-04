«Аль-Садд» под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений

«Аль-Садд» досрочно (в марте) стал чемпионом Катара.

В последнем матче турнира «Аль-Садд» обыграл «Катар СК» (3:0). Таким образом, команда под руководством легендарного полузащитника «Барселоны» Хави закончила чемпионат Катара без поражений. На счету «Аль-Садда» 19 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Клуб забил 77 голов и пропустил 14 мячей.

Xavi’s Al Sadd finish the league unbeaten this season 💪



—19 wins, 3 draws, 0 losses

—77 goals scored, 14 goals conceded

—Xavi’s sixth trophy as manager pic.twitter.com/MP9ZuqwUKH