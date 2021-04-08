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100 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Роналду и Месси недосягаемы, но это временно — Холанд и Мбаппе идут

вчера, 19:16
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
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Мы не можем знать, что случится через 10-15 лет, но жизнь была бы скучна и нелепа, если бы разрешено было говорить только о свершившихся фактах. Загадывать, предполагать и фантазировать — в человеческой природе, этого у нас не отнять. И сейчас самое время спрогнозировать что-то большое и важное, например, смену лидера в списке самых результативных футболистов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Произойдет это не скоро, но у нас уже есть кандидаты, которые могут настигнуть Криштиану Роналду и Лионеля Месси — единственных футболистов, забивших 100+ голов в турнире. А соискатели лавров лучших бомбардиров — это, как вы уже догадались, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые очень ярко проявляют себя в нынешнем плей-офф, а в общей сложности забили уже почти 50 голов на двоих. Они только начали, а уже оставили позади многих легенд.

Топ-100 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

- Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.

- знаком «*» помечены игроки, принимающие участие в текущем розыгрыше ЛЧ.

100. Дитер Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге, Михаэль Баллак (все — Германия), Гути, Роберто Сольдадо, Педро (все — Испания), Роберто Карлос, Габриэль Жезус* (оба — Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия), Дрис Мертенс (Бельгия)16 голов

Пропуском в сотню лучших стрелков Лиги чемпионов прямо сейчас являются 16 забитых мячей в турнире, но это ненадолго, скоро планка будет задрана выше. Тот же Габриэль Жезус вытолкнет за пределы топ-100 всех своих нынешних соседей, если забьет в ответном матче в ворота «Боруссии», а еще по 15 голов у Серхио Рамоса и Роберто Фирмино, чьи команды бьются за путевку в полуфинал.

А еще хочется упомянуть тех, кто не входит в топ-100 бомбардиров Лиги чемпионов. Обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед забил 15 голов, по 14 забитых мячей у Зинедина Зидана, бразильца Роналдо, Давида Вильи и Мирослава Клозе. Карлос Тевес остановился на цифре 13, как и Сергей Юран — самый успешный из россиян. В одной компании с ними Подольски, Шукюр, Лукаку и Крауч.

90-99. Бора Костич (Сербия), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Сандро Маццола, Франческо Тотти (оба — Италия), Уго Санчес (Мексика), Хын-Мин Сон (Южная Корея), Люк Нилис (Бельгия), Мишель Платини (Франция), Христо Стоичков (Болгария), Халк (Бразилия)17 голов

Бывший игрок «Зенита» в одной компании с бывшим президентом УЕФА, но шансы Халка и Платини сыграть и забить в Лиге чемпионов примерно одинаковы, так что из этой компании только Хын-Мин Сон имеет шансы пополнить свой голевой счет и закрепиться в топ-100, да и то ради этого, видимо, придется сменить клуб. Зато Сон уже сейчас — самый результативный азиатский игрок в истории европейской Лиги чемпионов. На тех же правах и мексиканец Уго Санчес, экс-форвард «Реала» самый грозный представитель Северной Америки.

78-89. Роналдиньо, Жуниньо Пернамбукано, Виллиан (все — Бразилия), Лучо Гонсалес, Хавьер Савиола (оба — Аргентина), Франк Рибери, Оливье Жиру* (оба — Франция), Жозе Агуаш (Португалия), Йозеф Адамец (Словакия), Джон Карью (Норвегия), Энди Коул (Англия), Марко Ройс* (Германия)18 голов

Волшебник Роналдиньо забил в Лиге чемпионов столько же голов, как и «не волшебный» бразилец Виллиан, а Оливье Жиру уже догнал Франка Рибери. Форвард «Челси» с салатным именем ворвался в топ-100 в текущем розыгрыше в основном благодаря «покеру» в ворота «Севильи» на групповой стадии. Улучшил свои позиции и Марко Ройс, забивший во вторничном матче «Боруссии» и «Манчестер Сити».

69-77. Пирри, Луис Энрике (оба — Испания), Марко ван Бастен, Йохан Кройф (оба — Нидерланды), Хулио Крус, Лисандро Лопес (оба — Аргентина), Жозе Торреш (Португалия), Садио Мане* (Сенегал), Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия) — 19 голов

Два величайших голландских футболиста забили по 19 голов в Кубке чемпионов на двоих, но в их времена и матчей было меньше, и соперники мощнее. Оле-Гуннар Сульшер до недавних пор был самым успешным норвежцем в Лиге чемпионов, но Эрлинг Холанд не щадит ни своих, ни чужих. А еще здесь Садио Мане, который занимают высокую строчку в африканском зачете, пусть и серьезно отстает от лидера.

61-68. Фернандо Торрес, Сеск Фабрегас (оба — Испания), Поль ван Химст (Бельгия), Ромарио (Бразилия), Николя Анелька (Франция), Харри Кейн (Англия), Гарет Бэйл (Уэльс), Эрлинг Холанд* (Норвегия) — 20 голов

Анелька потребовалось 68 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов, Фернандо Торресу — 79, Сеску Фабрегасу — 104. Эрлинг Холанд управился за 15 встреч. Феноменально! Норвежец забивал в ворота каждого противника, с которым встречался в Лиге чемпионов, кроме «Манчестер Сити». Но впереди еще ответный матч. Ни на что не намекаю.

53-60. Амансио, Альваро Мората (оба — Испания), Рахим Стерлинг*, Стивен Джеррард (оба — Англия), Сергей Ребров (Украина), Луис Адриано (Бразилия), Марио Манджукич (Хорватия), Клаудио Писарро (Перу) — 21 гол

Россиян в сотне лучших бомбардиров престижнейшего турнира нет, а вот украинцев — двое, причем Сергей Ребров уступает Андрею Шевченко по количеству забитых мячей более чем в два раза. Луис Адриано — самый результативный футболист, выступавший в Лиге чемпионов за российский клуб. Бразилец забивал за «Спартак», хотя большую часть своих голов провел в составе донецкого «Шахтера».

50-52. Сантильяна (Испания), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Анхель Ди Мария* (Аргентина) — 22 гола

Сантильяна отыграл за «Реал» 17 сезонов, но к Кубку чемпионов так и не прикоснулся, а вот Ди Мария помог «сливочным» выиграть долгожданную «Десиму» и даже был признан лучшим игроком финала против «Атлетико» в сезоне 2013/14.

48-49. Фрэнк Лэмпард (Англия), Яри Литманен (Финляндия) — 23 гола

Не только забивали, но и побеждали в Лиге чемпионов: Литманен выигрывал турнир с «Аяксом» (1995 год), а Лэмпард — конечно, с «Челси» (2012).

41-47. Жозе Аугусту, Луиш Фигу (оба — Португалия), Жозе Альтафини, Марко Симоне (оба — Италия), Пол Скоулз (Англия), Джованне Элбер (Бразилия), Гонсало Игуаин (Аргентина) — 24 гола

Луиш Фигу забил 7 голов в Лиге чемпионов за «Барселону», а 16 — за «Реал». И еще разок отличился в футболке «Интера». А вот Пол Скоулз на протяжении всей карьеры хранил верность «Манчестер Юнайтед».

37-40. Марио Жардел (Бразилия), Эрнан Креспо (Аргентина), Робин ван Перси (Нидерланды), Антуан Гризманн (Франция) — 25 голов

Антуан Гризманн после перехода в «Барселону» забил всего лишь 4 гола в ЛЧ, ему бы взять пример с Эрнана Креспо, который часто менял команды, что не сбивало ему прицел: аргентинец забивал в Лиге чемпионов за 5 клубов («Парма», «Лацио», «Интер», «Челси» и «Милан»).

35-36. Марио Гомес (Германия), Луис Суарес (Уругвай) — 26 голов

Удивительно, но результативно играющий за «Атлетико» в Ла Лиге Луис Суарес не забил ни одного гола в 6 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

33-34. Ривалдо (Бразилия), Килиан Мбаппе* (Франция) — 27 голов

Килиану всего лишь 22 года, а он уже настиг в списке лучших снайперов Лиги чемпионов легендарного Ривалдо и обогнал всех тех, чьи фамилии вы увидели выше. Мбаппе зажигает в пле-офф текущего розыгрыша: 6 голов в 3 матчах против «Барселоны» и «Баварии».

30-32. Жан-Пьер Папен (Франция), Райан Гиггз (Уэльс), Мохамед Салах* (Египет) — 28 голов

Мо Салах тоже забил на этой неделе, его гол оставил «Ливерпулю» шансы в дуэли с «Реалом», но через неделю «красным» нужны еще голы, чтобы выйти в полуфинал. Почему бы не от египтянина, самого щедрого на голы в ЛЧ футболиста в этом составе «Ливерпуля»?

27-29. Патрик Клюйверт, Рой Макай (оба — Нидерланды), Давид Трезеге (Франция) — 29 голов

Чемпион мира и Европы в окружении двух славных голландцев. Сколько ярких моментов подарили футболу эти форварды, а Килиан Мбаппе всего в двух голах от них в Лиге чемпионов.

23-26. Пако Хенто (Испания), Самуэль Это`О (Камерун), Уэйн Руни (Англия), Кака (Бразилия) — 30 голов

Каждый из этой четверки держал в руках Кубок чемпионов, а Пако Хенто является рекордсменом всех времен, ведь он выигрывал ценнейший трофей 6 раз. Пока никому не удалось повторить это достижение испанца.

22. Арьен Роббен (Нидерланды) — 31 гол

Забивал за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

21. Фернандо Морьентес (Испания) — 33 гола

Морьентеса помнят в основном по «Реалу», с которым он выигрывал Лигу чемпионов, но у Фернандо есть голы и за «Монако», и за «Ливерпуль», и за «Валенсию».

20. Герд Мюллер (Германия) — 34 гола

Супербомбардир своей эпохи забил все свои мячи за «Баварию».

19. Эдинсон Кавани (Уругвай) — 35 голов

Думаю, до изучения этих цифр многие бы предположили, что из двух крутых уругвайских форвардов современности в Лиге чемпионов больше голов у Луиса Суареса, однако Эдинсон опережает соотечественника на 9 точных ударов.

18. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 36 голов

37 из 38 голов в Кубке чемпионов Пушкаш забил за «Реал», в который перешел в 31 год.

16-17. Неймар* (Бразилия), Серхио Агуэро* (Аргентина) — 41 гол

В матче с «Баварией» Неймар проявил себя в качестве распасовщика, но у бразильца еще будут шансы забить в текущем розыгрыше. Гол Агуэро менее вероятен, ведь Серхио в основном смотрит матчи своей команды со скамейки запасных.

15. Алессандро Дель Пьеро (Италия) — 42 гола

14. Дидье Дрогба (Кот-д`Ивуар) — 44 гола

12-13. Эусебио (Португалия), Филиппо Индзаги (Италия) — 46 голов

9-11. Андрей Шевченко (Украина), Златан Ибрагимович (Швеция), Томас Мюллер* (Германия) — 48 голов

На подступах к вершине расположился любимец болельщиков «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, автор победного дубля в финале ЛЧ-2006/07 Пиппо Индзаги, «Черная Пантера» Эусебио и уже проанонсированный выше Андрей Шевченко. У Дидье Дрогба особая роль: он самый результативный игрок Лиги чемпионов из Африки, но Златана Ибрагимовича нельзя не отметить, ведь швед — единственный футболист, забивавший за 6 разных команд в турнире. Мюллер все свои мячи провел в футболе «Баварии», 48-й гол Томаса зафиксировали во вчерашнем матче с ПСЖ.

8. Альфредо Ди Стефано (Испания) — 49 голов

7. Тьерри Анри (Франция) — 50 голов

6. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 56 голов

Ди Стефано дважды выигрывал бомбардирскую гонку в Кубке чемпионов, ван Нистелрой трижды побеждал в зачетах лучших снайперов в первом десятилетии XXI века, а у Анри индивидуальных побед нет, что не помешало ему собрать 50 голов в 13 сезонах.

5. Карим Бензема* (Франция) — 70 голов

4. Рауль (Испания) — 71 гол

3. Роберт Левандовски* (Польша) — 73 гола

2. Лионель Месси (Аргентина) — 120 голов

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 134 гола

Грех жаловаться на футбольные времена, в которые живем: 4 из 5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов принимали участие в текущем розыгрыше, команды двоих из них по-прежнему в игре. Конечно, Роналду и Месси ушли в серьезный отрыв, но еще недавно и 71 гол Рауля вызывал трепет, а теперь Гонсалеса обошли не только Лео с Криштиану, но и Роберт Левандовски, а Бензема уже наступает на пятки. Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду еще очень далеко до вершины, но если они сумеют поддержать взятый с юности темп, то лет через 10 увидим их штурмующими достижения Месси и Роналду. Рекорды для того и нужны, чтобы их кто-то бил. Иначе в чем смысл?

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
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Лига чемпионов 2020/2021  Статистика  Мбаппе Килиан  Холанд Эрлинг  Месси Лионель  Роналду Криштиану  Роббен Арьен  Морьентес Фернандо  Мюллер Герд  Кавани Эдинсон  Пушкаш Ференц  Неймар  Агуэро Серхио  Дель Пьеро Алессандро  Дрогба Дидье  Эусебио  Индзаги Филиппо  Шевченко Андрей  Ибрагимович Златан  Мюллер Томас  Ди Стефано Альфредо  Анри Тьерри  ван Нистелрой Руд  Бензема Карим  Левандовски Роберт  Рауль  Румменигге Карл-Хайнц  Баллак Михаэль  Гути  Сольдадо Роберто  Педро  Карлос Роберто  Жезус Габриэл  Бекхэм Дэвид  Мертенс Дрис  Сон Хын-Мин  Халк  Рибери Франк  Виллиан  Жиру Оливье  Ройс Марко  Мане Садио  Фабрегас Сеск  Кейн Харри  Бэйл Гарет  Мората Альваро  Стерлинг Рахим  Адриано Луис  Манджукич Марио  Джеко Эдин  Ди Мария Анхель  Игуаин Гонсало  Гризманн Антуан  Суарес Луис  Салах Мохамед
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Источник: Soccer.RuФото: elespanol.com
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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 07:56
Несколько некорректно смешивать в одном списке тех, кто забивал в Кубке чемпионов (в лучшем случае 9 матчей за сезон), и тех, кто забивал в Лиге чемпионов (в 1999-2003 - до 17 матчей, сейчас до 13, возможно участие в квалификации).
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 05:10
Классная статья, спасибо!
Лично для меня голы на групповом раунде и в плей-офф отличаются, игры на вылет- это более трудная и важная часть турнира с самыми сильными и максимально мотивированными соперниками. Так что статистика может ввести в заблуждение.
DXTK
DXTK
вчера в 19:24
за ПСЖ и Дзюба мог бы забивать.......
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