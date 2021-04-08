100 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Роналду и Месси недосягаемы, но это временно — Холанд и Мбаппе идут

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вчера, 19:16

Обратный отсчет футбольного Рагнарека запущен.

Мы не можем знать, что случится через 10-15 лет, но жизнь была бы скучна и нелепа, если бы разрешено было говорить только о свершившихся фактах. Загадывать, предполагать и фантазировать — в человеческой природе, этого у нас не отнять. И сейчас самое время спрогнозировать что-то большое и важное, например, смену лидера в списке самых результативных футболистов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Произойдет это не скоро, но у нас уже есть кандидаты, которые могут настигнуть и Лионеля Месси — единственных футболистов, забивших 100+ голов в турнире. А соискатели лавров лучших бомбардиров — это, как вы уже догадались, и , которые очень ярко проявляют себя в нынешнем плей-офф, а в общей сложности забили уже почти 50 голов на двоих. Они только начали, а уже оставили позади многих легенд.

Топ-100 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

- Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.

- знаком «*» помечены игроки, принимающие участие в текущем розыгрыше ЛЧ .

100. Дитер Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге, Михаэль Баллак (все — Германия), Гути, , Педро (все — Испания), Роберто Карлос, * (оба — Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия), (Бельгия) — 16 голов

Пропуском в сотню лучших стрелков Лиги чемпионов прямо сейчас являются 16 забитых мячей в турнире, но это ненадолго, скоро планка будет задрана выше. Тот же Габриэль Жезус вытолкнет за пределы топ-100 всех своих нынешних соседей, если забьет в ответном матче в ворота «Боруссии», а еще по 15 голов у Серхио Рамоса и Роберто Фирмино, чьи команды бьются за путевку в полуфинал.

А еще хочется упомянуть тех, кто не входит в топ-100 бомбардиров Лиги чемпионов. Обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед забил 15 голов, по 14 забитых мячей у Зинедина Зидана, бразильца Роналдо, Давида Вильи и Мирослава Клозе. Карлос Тевес остановился на цифре 13, как и Сергей Юран — самый успешный из россиян. В одной компании с ними Подольски, Шукюр, Лукаку и Крауч.

90-99. Бора Костич (Сербия), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Сандро Маццола, Франческо Тотти (оба — Италия), Уго Санчес (Мексика), (Южная Корея), Люк Нилис (Бельгия), Мишель Платини (Франция), Христо Стоичков (Болгария), Халк (Бразилия) — 17 голов

Бывший игрок «Зенита» в одной компании с бывшим президентом УЕФА , но шансы Халка и Платини сыграть и забить в Лиге чемпионов примерно одинаковы, так что из этой компании только Хын-Мин Сон имеет шансы пополнить свой голевой счет и закрепиться в топ-100, да и то ради этого, видимо, придется сменить клуб. Зато Сон уже сейчас — самый результативный азиатский игрок в истории европейской Лиги чемпионов. На тех же правах и мексиканец Уго Санчес, экс-форвард «Реала» самый грозный представитель Северной Америки.

78-89. Роналдиньо, Жуниньо Пернамбукано, Виллиан (все — Бразилия), Лучо Гонсалес, Хавьер Савиола (оба — Аргентина), , * (оба — Франция), Жозе Агуаш (Португалия), Йозеф Адамец (Словакия), Джон Карью (Норвегия), Энди Коул (Англия), * (Германия) — 18 голов

Волшебник Роналдиньо забил в Лиге чемпионов столько же голов, как и «не волшебный» бразилец Виллиан, а Оливье Жиру уже догнал Франка Рибери. Форвард «Челси» с салатным именем ворвался в топ-100 в текущем розыгрыше в основном благодаря «покеру» в ворота «Севильи» на групповой стадии. Улучшил свои позиции и Марко Ройс, забивший во вторничном матче «Боруссии» и «Манчестер Сити».

69-77. Пирри, Луис Энрике (оба — Испания), Марко ван Бастен, Йохан Кройф (оба — Нидерланды), Хулио Крус, Лисандро Лопес (оба — Аргентина), Жозе Торреш (Португалия), * (Сенегал), Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия) — 19 голов

Два величайших голландских футболиста забили по 19 голов в Кубке чемпионов на двоих, но в их времена и матчей было меньше, и соперники мощнее. Оле-Гуннар Сульшер до недавних пор был самым успешным норвежцем в Лиге чемпионов, но Эрлинг Холанд не щадит ни своих, ни чужих. А еще здесь Садио Мане, который занимают высокую строчку в африканском зачете, пусть и серьезно отстает от лидера.

61-68. Фернандо Торрес, (оба — Испания), Поль ван Химст (Бельгия), Ромарио (Бразилия), Николя Анелька (Франция), (Англия), (Уэльс), Эрлинг Холанд* (Норвегия) — 20 голов

Анелька потребовалось 68 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов, Фернандо Торресу — 79, Сеску Фабрегасу — 104. Эрлинг Холанд управился за 15 встреч. Феноменально! Норвежец забивал в ворота каждого противника, с которым встречался в Лиге чемпионов, кроме «Манчестер Сити». Но впереди еще ответный матч. Ни на что не намекаю.

53-60. Амансио, (оба — Испания), *, Стивен Джеррард (оба — Англия), Сергей Ребров (Украина), (Бразилия), (Хорватия), Клаудио Писарро (Перу) — 21 гол

Россиян в сотне лучших бомбардиров престижнейшего турнира нет, а вот украинцев — двое, причем Сергей Ребров уступает Андрею Шевченко по количеству забитых мячей более чем в два раза. Луис Адриано — самый результативный футболист, выступавший в Лиге чемпионов за российский клуб. Бразилец забивал за «Спартак», хотя большую часть своих голов провел в составе донецкого «Шахтера».

50-52. Сантильяна (Испания), (Босния и Герцеговина), * (Аргентина) — 22 гола

Сантильяна отыграл за «Реал» 17 сезонов, но к Кубку чемпионов так и не прикоснулся, а вот Ди Мария помог «сливочным» выиграть долгожданную «Десиму» и даже был признан лучшим игроком финала против «Атлетико» в сезоне 2013/14.

48-49. Фрэнк Лэмпард (Англия), Яри Литманен (Финляндия) — 23 гола

Не только забивали, но и побеждали в Лиге чемпионов: Литманен выигрывал турнир с «Аяксом» (1995 год), а Лэмпард — конечно, с «Челси» (2012).

41-47. Жозе Аугусту, Луиш Фигу (оба — Португалия), Жозе Альтафини, Марко Симоне (оба — Италия), Пол Скоулз (Англия), Джованне Элбер (Бразилия), (Аргентина) — 24 гола

Луиш Фигу забил 7 голов в Лиге чемпионов за «Барселону», а 16 — за «Реал». И еще разок отличился в футболке «Интера». А вот Пол Скоулз на протяжении всей карьеры хранил верность «Манчестер Юнайтед».

37-40. Марио Жардел (Бразилия), Эрнан Креспо (Аргентина), Робин ван Перси (Нидерланды), (Франция) — 25 голов

Антуан Гризманн после перехода в «Барселону» забил всего лишь 4 гола в ЛЧ , ему бы взять пример с Эрнана Креспо, который часто менял команды, что не сбивало ему прицел: аргентинец забивал в Лиге чемпионов за 5 клубов («Парма», «Лацио», «Интер», «Челси» и «Милан»).

35-36. Марио Гомес (Германия), (Уругвай) — 26 голов

Удивительно, но результативно играющий за «Атлетико» в Ла Лиге Луис Суарес не забил ни одного гола в 6 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

33-34. Ривалдо (Бразилия), Килиан Мбаппе* (Франция) — 27 голов

Килиану всего лишь 22 года, а он уже настиг в списке лучших снайперов Лиги чемпионов легендарного Ривалдо и обогнал всех тех, чьи фамилии вы увидели выше. Мбаппе зажигает в пле-офф текущего розыгрыша: 6 голов в 3 матчах против «Барселоны» и «Баварии».

30-32. Жан-Пьер Папен (Франция), Райан Гиггз (Уэльс), * (Египет) — 28 голов

Мо Салах тоже забил на этой неделе, его гол оставил «Ливерпулю» шансы в дуэли с «Реалом», но через неделю «красным» нужны еще голы, чтобы выйти в полуфинал. Почему бы не от египтянина, самого щедрого на голы в ЛЧ футболиста в этом составе «Ливерпуля»?

27-29. Патрик Клюйверт, Рой Макай (оба — Нидерланды), Давид Трезеге (Франция) — 29 голов

Чемпион мира и Европы в окружении двух славных голландцев. Сколько ярких моментов подарили футболу эти форварды, а Килиан Мбаппе всего в двух голах от них в Лиге чемпионов.

23-26. Пако Хенто (Испания), Самуэль Это`О (Камерун), Уэйн Руни (Англия), Кака (Бразилия) — 30 голов

Каждый из этой четверки держал в руках Кубок чемпионов, а Пако Хенто является рекордсменом всех времен, ведь он выигрывал ценнейший трофей 6 раз. Пока никому не удалось повторить это достижение испанца.

22. Арьен Роббен (Нидерланды) — 31 гол

Забивал за ПСВ , «Челси», «Реал» и «Баварию».

21. Фернандо Морьентес (Испания) — 33 гола

Морьентеса помнят в основном по «Реалу», с которым он выигрывал Лигу чемпионов, но у Фернандо есть голы и за «Монако», и за «Ливерпуль», и за «Валенсию».

20. Герд Мюллер (Германия) — 34 гола

Супербомбардир своей эпохи забил все свои мячи за «Баварию».

19. (Уругвай) — 35 голов

Думаю, до изучения этих цифр многие бы предположили, что из двух крутых уругвайских форвардов современности в Лиге чемпионов больше голов у Луиса Суареса, однако Эдинсон опережает соотечественника на 9 точных ударов.

18. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 36 голов

37 из 38 голов в Кубке чемпионов Пушкаш забил за «Реал», в который перешел в 31 год.

16-17. Неймар* (Бразилия), * (Аргентина) — 41 гол

В матче с «Баварией» Неймар проявил себя в качестве распасовщика, но у бразильца еще будут шансы забить в текущем розыгрыше. Гол Агуэро менее вероятен, ведь Серхио в основном смотрит матчи своей команды со скамейки запасных.

15. Алессандро Дель Пьеро (Италия) — 42 гола

14. Дидье Дрогба (Кот-д`Ивуар) — 44 гола

12-13. Эусебио (Португалия), Филиппо Индзаги (Италия) — 46 голов

9-11. Андрей Шевченко (Украина), (Швеция), * (Германия) — 48 голов

На подступах к вершине расположился любимец болельщиков «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, автор победного дубля в финале ЛЧ -2006/07 Пиппо Индзаги, «Черная Пантера» Эусебио и уже проанонсированный выше Андрей Шевченко. У Дидье Дрогба особая роль: он самый результативный игрок Лиги чемпионов из Африки, но Златана Ибрагимовича нельзя не отметить, ведь швед — единственный футболист, забивавший за 6 разных команд в турнире. Мюллер все свои мячи провел в футболе «Баварии», 48-й гол Томаса зафиксировали во вчерашнем матче с ПСЖ .

8. Альфредо Ди Стефано (Испания) — 49 голов

7. Тьерри Анри (Франция) — 50 голов

6. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 56 голов

Ди Стефано дважды выигрывал бомбардирскую гонку в Кубке чемпионов, ван Нистелрой трижды побеждал в зачетах лучших снайперов в первом десятилетии XXI века, а у Анри индивидуальных побед нет, что не помешало ему собрать 50 голов в 13 сезонах.

5. * (Франция) — 70 голов

4. Рауль (Испания) — 71 гол

3. * (Польша) — 73 гола

2. (Аргентина) — 120 голов

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 134 гола

Грех жаловаться на футбольные времена, в которые живем: 4 из 5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов принимали участие в текущем розыгрыше, команды двоих из них по-прежнему в игре. Конечно, Роналду и Месси ушли в серьезный отрыв, но еще недавно и 71 гол Рауля вызывал трепет, а теперь Гонсалеса обошли не только Лео с Криштиану, но и Роберт Левандовски, а Бензема уже наступает на пятки. Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду еще очень далеко до вершины, но если они сумеют поддержать взятый с юности темп, то лет через 10 увидим их штурмующими достижения Месси и Роналду. Рекорды для того и нужны, чтобы их кто-то бил. Иначе в чем смысл?