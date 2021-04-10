Игонин: «В следующем сезоне „Сочи“ составит конкуренцию „Зениту“»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Сочи» в рамках 25-го тура РПЛ .

За играми «Сочи» я слежу, многих футболистов нынешней команды знаю. На мой взгляд, коллектив Владимира Федотова за последнее время хорошо прибавил. Не в этом, но в следующий сезоне, считаю, «барсы» смогут создать конкуренцию «Зениту». Мотивации у «Сочи» в матче с питерцами вполне достаточно. Многие футболисты из тех, кто сейчас играет за южную команду, выступали недавно за «Зенит». Надеюсь, что предстоящий матч будет не только конкуренцией двух команд, но и соперничеством отдельных игроков, которые еще недавно бились за место в составе коллектива Сергея Семака. Как мне кажется, лучше конкуренции быть не может.

Не думаю, что нынешний отрыв комфортен для питерцев. «Зенит» сейчас играет в полную силу, ждать пощады от них не придется. Мне кажется, что основная задача «Сочи» — выстроить игру. Об этом говорят многие специалисты. Да и болельщики. Мне кажется, что вполне логично ставить перед сочинцами задачу завоевать медали не в нынешнем, а в следующем сезоне. А в предстоящей встрече против питерцев «барсы» должны вполне комфортно себя чувствовать.