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Игонин: «В следующем сезоне „Сочи“ составит конкуренцию „Зениту“»

10 апреля 2021, 14:52
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Сочи» в рамках 25-го тура РПЛ.

За играми «Сочи» я слежу, многих футболистов нынешней команды знаю. На мой взгляд, коллектив Владимира Федотова за последнее время хорошо прибавил. Не в этом, но в следующий сезоне, считаю, «барсы» смогут создать конкуренцию «Зениту». Мотивации у «Сочи» в матче с питерцами вполне достаточно. Многие футболисты из тех, кто сейчас играет за южную команду, выступали недавно за «Зенит». Надеюсь, что предстоящий матч будет не только конкуренцией двух команд, но и соперничеством отдельных игроков, которые еще недавно бились за место в составе коллектива Сергея Семака. Как мне кажется, лучше конкуренции быть не может.

Не думаю, что нынешний отрыв комфортен для питерцев. «Зенит» сейчас играет в полную силу, ждать пощады от них не придется. Мне кажется, что основная задача «Сочи» — выстроить игру. Об этом говорят многие специалисты. Да и болельщики. Мне кажется, что вполне логично ставить перед сочинцами задачу завоевать медали не в нынешнем, а в следующем сезоне. А в предстоящей встрече против питерцев «барсы» должны вполне комфортно себя чувствовать.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
11 апреля в 08:42
Сегодня чуда не будет фармклуб уступит "грандам". А то мюллер прекратит подкачку сочям.
Ибо - ибо 😆😆😂
112910415
112910415
10 апреля в 18:01
хорошо, остроумно сказал !
Futurista
Futurista
10 апреля в 17:38
А чего только в следующем?)...пусть уже завтра составит конкуренцию...
MRHM-1988
MRHM-1988
10 апреля в 17:14
Что он курит ?
bacek15
bacek15
10 апреля в 17:04
Сочи победы!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 апреля в 15:23
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 апреля в 15:12
    Было бы неплохо составить конкуренцию столичным...
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    10 апреля в 15:12
    Вангуют, по полной !!!)))
    shlomo
    shlomo
    10 апреля в 15:11
    Вообще рамсы попутали....в ФНЛ вас надо отправить...
    Шуnя771
    Шуnя771
    10 апреля в 15:09
    Тосно, Сочи... Первые даже Кубок брали...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    10 апреля в 14:59
    Широков , Игонин выступают сегодня в роли этаких Ванг))
    neukomm
    neukomm
    10 апреля в 14:55
    Если клуб к тому времени не расформируют.
    Ironigor
    Ironigor
    10 апреля в 14:55
    Вот это да, новость дня !!!
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