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Безуглов рассказал о влиянии коронавируса на организм футболистов

10 апреля 2021, 13:17

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о влиянии COVID-19 на организм футболистов.

2020 год — самый необычный в жизни, но самым сложным его назвать тяжело. РПЛ и Бундеслига были первыми, где был составлен медицинский регламент, мы провели огромную работу с коллегами о влиянии коронавируса на спортивную успешность. Вывод такой, что лечение позволяет спортсмену быстро вернуться в общую группу.

Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» тяжело переболел, врачи «Краснодара» молодцы, что вышли из сложной ситуации и восстановили его кондиции. Кризис уже преодолен, есть алгоритмы лечения, обе наши вакцины ни в чем не уступают зарубежным аналогам. Футболисты просят, чтобы их привили, иностранные тренеры прививаются, была информация про Сандро Шварца. В том числе в сборной России есть игроки, которые привились.

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Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:38
Весь мир далеко до конца не знает "влияние" коронавируса на организм человека и как бороться, в том числе, с последствиями, а тут...))
112910415
112910415
10 апреля в 14:31
о ! врач говорит только о двух вакцинах (?!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 13:18
На всех влияет по разному
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