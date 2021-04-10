Безуглов рассказал о влиянии коронавируса на организм футболистов

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о влиянии COVID-19 на организм футболистов.

2020 год — самый необычный в жизни, но самым сложным его назвать тяжело. РПЛ и Бундеслига были первыми, где был составлен медицинский регламент, мы провели огромную работу с коллегами о влиянии коронавируса на спортивную успешность. Вывод такой, что лечение позволяет спортсмену быстро вернуться в общую группу.

Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара» тяжело переболел, врачи «Краснодара» молодцы, что вышли из сложной ситуации и восстановили его кондиции. Кризис уже преодолен, есть алгоритмы лечения, обе наши вакцины ни в чем не уступают зарубежным аналогам. Футболисты просят, чтобы их привили, иностранные тренеры прививаются, была информация про Сандро Шварца. В том числе в сборной России есть игроки, которые привились.