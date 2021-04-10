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Широков: «„Спартак“ вырвет победу под конец матча у „Локомотива“»

10 апреля 2021, 14:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

В завтрашнем дерби «Спартак» выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. Они сейчас более свежие, чем «Локомотив»: железнодорожники провели очень тяжелый матч с «Сочи», а «Спартак» готовился к игре, не имея кубкового матча. Поэтому я уверен, что «Локомотив» не будет выглядеть лучше соперника, даже несмотря на то, что они играют дома. Они устали. Думаю, «Спартак» за счет свежести банально перебежит соперника и дожмет в конце игры. «Локомотив» обычно в таких играх больше обороняется, так что, думаю, «Спартак» вырвет победу под конец матча.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
11 апреля в 09:32
Будет все наоборот, раз это прогноз Широкова: его желание важнее всего.
stanichnik
stanichnik
10 апреля в 17:27
Лишние три дня на отдых, весомый аргумент в пользу Спартака, но не всё в футболе подчиняется логике.
cska1948
cska1948
10 апреля в 16:23
"...«Спартак» вырвет победу под конец матча."
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Значит СпаМ проиграет! Как правило, прогнозы экспертов сбываются с точностью наоборот!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 15:16
Будет матч за шесть очков...
Ванечка
Ванечка
10 апреля в 15:13
Во ...еще один каркуша нашелся...
sten312
sten312
10 апреля в 15:07
Ванга на минималках,скорее дрезина переедет промкооперацию.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 14:53
Хочется верить в такую развязку
Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:45
Роман не дрейфь - "под конец" Спартак положит второй голешник)
Василий 50
Василий 50
10 апреля в 14:44
Хорошо бы так.
112910415
112910415
10 апреля в 14:38
видимо, сон вещий был !
M1 Game
M1 Game
10 апреля в 14:36
Типун тебе на язык Широков.
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