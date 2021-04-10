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Мозес: «Энергия Промеса помогла „Спартаку“»

10 апреля 2021, 14:05

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал возвращение в московскую команду нападающего Квинси Промеса.

Это крутой игрок! Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб. Энергия Промеса и других игроков атаки — Ларссона, Соболева, Понсе — позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
10 апреля в 15:21
После прихода Промеса 4 победы в четырёх играх и 16 забитых мячей, с учётом двух автоголов Маслова - 18!)
КЭТиК
КЭТиК
10 апреля в 15:06
Ещё бы помог стать чемпионом.
quinn-se
quinn-se
10 апреля в 14:59
Верно, как пылающий уголёк, Промес зажёг всю команду, Спартак с его приходом не узнать)
112910415
112910415
10 апреля в 14:38
правда, правда !
да и сам Мозес очень хорош
makkie
makkie
10 апреля в 14:31
Игра Мозеса с Динамо (до травмы) и с Ростовом вселяет оптимизм.
Видно, чтобы адаптировался и прибавил в мастерстве. И забивать стал чаще!

Но в защите от Мозеса мало пользы, в схеме 3-5-2 он идеален, а под 4-3-3 нужна подстраховка.
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 14:19
Квинси внёс свежую струю в действия Спартака.
волгодон 2
волгодон 2
10 апреля в 14:19
Черная магия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 14:15
Пока его прет...
Futurista
Futurista
10 апреля в 14:12
Безусловно Мозес прав...но Квинси еще не вышел на свой максимальный уровень...
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