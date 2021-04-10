Мозес: «Энергия Промеса помогла „Спартаку“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал возвращение в московскую команду нападающего .

Это крутой игрок! Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб. Энергия Промеса и других игроков атаки — Ларссона, Соболева, Понсе — позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло.