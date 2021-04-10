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«Рубин»: «Ни „Аталанта“, ни „Интер“ на Хвичу не выходили»

10 апреля 2021, 13:54

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе итальянских клубов к полузащитнику Хвичи Кварацхелии.

В клуб никаких предложений не поступало, это все домыслы. Что значит «Рубин» оценил Хвичу в 15-20 миллионов евро? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил? Ни «Аталанта», ни «Интер». Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности игроком, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было.

Пацана жалко. Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами, ажиотаж создали какой-то, а ему надо спокойно играть. Эта шумиха точно не на пользу ему идет, мы ведь о нем думаем в первую очередь.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 17:56
Значит тема закрыта, пока...
Ванечка
Ванечка
10 апреля в 13:59
Ну нет так нет....и нечего обсуждать..
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 13:57
Всему своё время !!!
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