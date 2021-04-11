Месси не забивает «Реалу» 7 матчей подряд

«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Капитан каталонского клуба Лионель Месси снова не сумел поразить ворота «сливочных». Последний раз Лео отличался в матче с «Реалом» в мае 2018 года. Месси не может забить или отдать результативную передачу в семи играх подряд против мадридского клуба. За это время он провёл на поле в матчах с «Реалом» 567 минут и нанёс 21 удар по воротам (8 в створ).
и впрямь чудило...но тренеру, конечно видней, ну и Реалу на пользу!!!
и впрямь чудило...но тренеру, конечно видней, ну и Реалу на пользу!!!
Впечатляет, все растет над собой.
Впечатляет, все растет над собой.
Откуда взялся чудило Винисиус Жуниор?))
Всех королевичей с победой.
Откуда взялся чудило Винисиус Жуниор?))
Всех королевичей с победой.
инопланетянен , а всё равно стареет. Нет в мире ничего постоянного !!! Да и играл он не с Тамбовом , а всё таки с Реалом !!! Так что Прошу вас Всех болельщиков Барсы , ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ !!!
инопланетянен , а всё равно стареет. Нет в мире ничего постоянного !!! Да и играл он не с Тамбовом , а всё таки с Реалом !!! Так что Прошу вас Всех болельщиков Барсы , ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ !!!
Когда-то были знатные времена, а нынче, чаще случаются казусы, паузы и провалы... Но, несмотря на всю язвительность в свой адрес, он для некоторых не перестанет быть символом эпохи... Мне ещё помнятся его лучшие матчи... Несмотря не на что...
Когда-то были знатные времена, а нынче, чаще случаются казусы, паузы и провалы... Но, несмотря на всю язвительность в свой адрес, он для некоторых не перестанет быть символом эпохи... Мне ещё помнятся его лучшие матчи... Несмотря не на что...
Радимов: «Месси всё ещё в порядке. Думаю, он докажет это в Эль Класико»
https://www.soccer.ru/news/1250648/radimov-vladislav-messi-lionel
Радимов: «Месси всё ещё в порядке. Думаю, он докажет это в Эль Класико»
https://www.soccer.ru/news/1250648/radimov-vladislav-messi-lionel