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Месси не забивает «Реалу» 7 матчей подряд

11 апреля 2021, 08:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Капитан каталонского клуба Лионель Месси снова не сумел поразить ворота «сливочных». Последний раз Лео отличался в матче с «Реалом» в мае 2018 года. Месси не может забить или отдать результативную передачу в семи играх подряд против мадридского клуба. За это время он провёл на поле в матчах с «Реалом» 567 минут и нанёс 21 удар по воротам (8 в створ).

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Все комментарии
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
11 апреля в 17:08
... а ведь прямо в самую точку, другого определения и не дашь, скорость сверзвуковая, дриблинг даже очень неплохой, а в завершении непонятки,
и впрямь чудило...но тренеру, конечно видней, ну и Реалу на пользу!!!
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........ (раскрыть)
11 апреля в 16:52
А Месси твой каким боком причастен к голу? Ты придумал новое понятие в футболе: ассистент ассистента забивающего) Так ты тогда всю команду перечисли, включая игроков Реала, они же все до этого гола мяча касались)
ilyafrom
ilyafrom
11 апреля в 13:53
Месси любил унижать Роналду. После его побега, Реал ему не интересен
Agamaga........
Agamaga........
11 апреля в 12:52
И все же Месси забил сливочным больше, чем Осасуне - 26 мячей. Да и вчера Месси - Альба - Мингеса сделали гол.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 апреля в 12:35
Инопланетянин вышел на новый сверхгалактический уровень и улетает играть матчи финалов космической лиги на Тау Кита теперь не только во время любого плей-оффа ЛЧ, но и во время любых сложных матчей в Ла Лиге.

Впечатляет, все растет над собой.
juvenale
juvenale
11 апреля в 12:20
инопланетянин
Эльдиев Турпал
Эльдиев Турпал
11 апреля в 12:11
    Шуnя771
    Шуnя771
    11 апреля в 11:48
    Реал был почти во всей красе....

    Откуда взялся чудило Винисиус Жуниор?))

    Всех королевичей с победой.
    feris1
    feris1
    11 апреля в 11:36
    Сдулся гном и это факт.
    саша 218
    саша 218
    11 апреля в 11:21
    месси иза кривногости своих партнеров прииходиться играть хави и иньесту что бы кто то пас давал
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    11 апреля в 10:12
    Скорее бы он уже ушел.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 апреля в 10:08
    Ему пора в МЛС.
    shur
    shur
    11 апреля в 10:03
    ...у Месси нет Хави и Иньесты,а у Реала есть Кросс и Модрич, вот вам и вытекающие!!!
    creamboy
    creamboy
    11 апреля в 09:56
    Не забивает и хорошо,нечего ему в ворота Реала забивать,хватит!
    Ironigor
    Ironigor
    11 апреля в 09:51
    Ну а как вы хотели ? Годы то идут ! Хоть и Месси
    инопланетянен , а всё равно стареет. Нет в мире ничего постоянного !!! Да и играл он не с Тамбовом , а всё таки с Реалом !!! Так что Прошу вас Всех болельщиков Барсы , ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ !!!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    11 апреля в 09:50
    Ничего удивительного, как истинный джентльмен он не обижает более слабого.
    particular
    particular
    11 апреля в 09:47, ред.
    Статистика становится всё более въедливой, Лео перестаёт удивлять, а защитники, всё чаще, находят противоядие его возможностям...
    Когда-то были знатные времена, а нынче, чаще случаются казусы, паузы и провалы... Но, несмотря на всю язвительность в свой адрес, он для некоторых не перестанет быть символом эпохи... Мне ещё помнятся его лучшие матчи... Несмотря не на что...
    Incredulous
    Incredulous
    11 апреля в 09:23
    Это всё купленные судьи Переса не дают забить "великому" Месси.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    11 апреля в 09:11
    Ну как тут не вспомнить Радимова!
    Радимов: «Месси всё ещё в порядке. Думаю, он докажет это в Эль Класико»
    https://www.soccer.ru/news/1250648/radimov-vladislav-messi-lionel
    ДАША Д
    ДАША Д
    11 апреля в 09:07
    На Реале его величие заканчивается.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    11 апреля в 09:03
    Очередной его рекорд, только в обратную сторону
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 апреля в 08:57
    Карлик даже руками подправляет мяч при этом судья делает вид, что ничего не произошло и всё равно не может забивать.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
    11 апреля в 08:56
    Не знал что Лео в серии А играет)))
    League1
    League1
    11 апреля в 08:55
    Это не первая его такая серия. После смены Касильяса в воротах Реала эти серии у него постоянно случаются, одна длиннее другой.
    Эдмон
    Эдмон
    11 апреля в 08:52
    списывать пора в утиль
    112910415
    112910415
    11 апреля в 08:51
    надо это пережить
    beefs
    beefs
    11 апреля в 08:50
    Очередной рекорд Месси...
    SHMEL258
    SHMEL258
    11 апреля в 08:47
    Да что там Месси, у нас вон Чалов уже сколько не забивает...
    Garrincha58
    Garrincha58
    11 апреля в 08:39
    Месси уже потихоньку сдувается зато он отлично играет в подыгрыше поле видит лучше всех в Барсе
    shlomo
    shlomo
    11 апреля в 08:37
    Ну тут надо не с Месси начинать....на мой взгляд, для Кумана всё закончилось.... проиграть все самые важные матчи сезона, это наверное приговор.....
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