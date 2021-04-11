Месси не забивает «Реалу» 7 матчей подряд

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11 апреля 2021, 08:17

«Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Капитан каталонского клуба снова не сумел поразить ворота «сливочных». Последний раз Лео отличался в матче с «Реалом» в мае 2018 года. Месси не может забить или отдать результативную передачу в семи играх подряд против мадридского клуба. За это время он провёл на поле в матчах с «Реалом» 567 минут и нанёс 21 удар по воротам (8 в створ).