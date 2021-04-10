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Месси не забивал «Реалу» 1 057 дней. Но Лео – рекордсмен Эль Класико по голам

вчера, 21:07
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У капитана знакомая роль, но старая проблема – пока не знает, где окажется.

У расставания с Месси есть две основные причины

Первая – деньги, вторая – возраст. Если семья Лионеля не согласится на понижение финансовых аппетитов, то «Барселона», будучи в долгах, не сможет позволить новый контракт с капитаном. Тогда разойдутся летом. Вероятно, «Манчестер Сити», «Интер» или ПСЖ заберут свободного агента.

«Барселона» хочет обновления, но в условиях Месси, которые тот якобы передал Лапорте, тоже есть пункт о доверии воспитанникам. Еще видим требование о звездах ради победы в ЛЧ – отсюда переговоры с Райолой и отцом Холанда. Дополнительно Месси просит личный доступ к Лапорте, не хочет повторение обмана Бартомеу.

Видно, что пока сам Лео не знает, где будет играть ближайшие годы. Позже хочет в США, но пока взял паузу до мая, чтобы «Барселона» спокойно доиграла сезон в Испании. И чтобы завершить победой в Ла Лиге, а уже через неделю огорчить «Атлетик» в финале Кубка Короля, важны тактические трансформации самого Лионеля.

Месси не забивал «Реалу» с мая 2018 года

Последний раз «Барселона» радовалась голу Лионеля в Эль Класико три года назад. Прошло 1 057 дней с матча, в котором Месси обеспечил ничью 2:2. Кроме аргентинца, забивали Суарес, Роналду и Бэйл. Но дальше пошла нетипичная для аргентинца черная полоса.

Не принял участие в осеннем дерби 2018 года из-за травмы, Луис Суарес сам уничтожил «Реал» 5:1. После этого капитан Месси сыграл 4 Эль Класико в Ла Лиге, но без голов или результативных передач. «Блаугранас» одержали всего одну победу в этой серии.

В полуфиналах Кубка Испании в 2019-м Месси ушел с поля без голов и ассистов, хотя его команда прорвалась в финал. Получили 6 матчей, в которых Месси был на поле, но не забил «Реалу». А ведь это рекордсмен Эль Класико – 26 голов. У всего старта Зидана на нынешний матч вряд ли больше.

У Бензема 9 мячей, у Рамоса – 5, а Роналду, чтобы уравновесить статистику 18 точными ударами, в составе «Реала» больше нет. В чем же причина отсутствия мячей Месси? Во-первых, его команда стала хуже играть против врагов. Во-вторых, разладился командный футбол, в-третьих, Лионель всегда ставил на поддержку команды.

Чтобы оставался свободным на поле, идеально должны были работать Альба, правый латераль, Бускетс, Суарес, а Гризманн понимать всех с полуслова. Но после Луиса Энрике у каждого тренера были тактические проблемы с «Барселоной», и Куману пришлось долго искать новую схему – «3-4-3», переживая серию поражений. У Рональда ведь 8 поражений и 6 ничьих в 44 играх с каталонцами.

К слову, забили 104 мяча, из которых сразу 31 на счету Месси, почти каждый третий точный удар. А ведь еще отдал 10 ассистов, и предпоследних передач хватает. В новом году Лионель, пожалуй, стал еще влиятельнее на команду, что в целом выступает хуже, чем в лучших сезонах до этого.

Статистика подсказывает, что у Лионеля новая роль

Обновления подхода у Месси случается раз в два-три года. В сезонах, когда откровенно ходил пешком, тоже отличался. Сейчас, как говорят его молодые напарники, Лионель тренируется с удвоенной энергией. Или планирует расставание и хочет быть на пике формы осенью, или собирается провести еще два года в «Барселоне», а цель в таком случае – победа в ЛЧ.

Месси перепробовал тактически все, что только можно. Из классического правого полузащитника стал диспетчером. Циферки подтверждают: в Ла Лиге аргентинец разогнал 191 одну атаку с ударом, а еще 32 раза его действия приводили к голам «Барселоны». Разумеется, это лучший показатель всей Примеры. У «Атлетико» 56 атак разогнал Карраско, а Льоренте приложился к созданию 11 голов.

У «Реала» 98 атак привели к ударам, когда в них участвовал Кроос, а Бензема приложился к 11 голам. Тони отстает от Месси вдвое, Карим – в три раза. Месси на игру «Барселоны» колоссальное. Это хорошо здесь и сейчас – низкая результативность Гризманна и Дембеле, а также потеря Фати не отбросили в середину таблицы, но плохо стратегически. Френки Де Йонг вряд ли второй Кроос, Педри только учится, а у Дембеле два ассиста в Ла Лиге.

Месси не забивал «Реалу» 1 057 дней. Но Лео – рекордсмен Эль Класико по голам

Сводная таблица с четверкой показателей демонстрирует, что Месси стал чуть медленнее в дриблинге – объяснимо возрастом, сохранил умение доставить мяч к чужим воротам из глубины, близок к рекорду по предпоследним пасам в атаках с ударами или голами, и чуть сбавил по созданным моментам с игры. Месси тактически прячут глубже по схеме, чтобы было меньше давления оппонентов и больше опеки хавбеков – важный момент.

Куман должен четко понимать, зачем ему Месси

Дежурные фразы, что нельзя терять Лионеля или якобы только из-за него зарабатывают деньги – политика. Второе еще и неправда. Потеря Роналду не сделала «Реал» намного беднее, а приобретение «Ювентуса» не увеличило доходы еще до коронавируса. «Барселона» в долгах из-за трансферов Дембеле, Коутиньо и Гризманна, а еще из-за раздутых зарплат основного состава – в среднем свыше 12 млн евро в год.

Куман идет легким путем – отдал мяч Месси и ждет чудес. Но в центре нужны два разрушителя – один Бускетс не справляется. Оставаться без центрального форварда нельзя, вероятно возвращение Месси на формальное место под нападающими. Возможно, будет схема «3-4-1-2», где Лионель – плеймейкер, а Холанд (другой новичок-форвард) и Гризманн становятся парой нападающих.

Тактических интриг много, невзирая на то, что впереди последние сезоны Месси в Испании. 15 лет назад, как заявил Лапорта, «Интер» предложил за трансфер Месси 250 млн евро. В 2006 году юный Лионель чуть было не сменил Испанию на Италию. Конечно, старый-новый президент «Барселоны» хвастается дальновидностью – не упустил будущую легенду футбола, но эта отсылка не дает нам забыть, с кем имеем дело.

Все заслуживают критику, если она по делу. Но в 2021-м у Месси 19 голов в 20 матчах, а еще 8 ассистов. По мячам его опережает только Левандовски из игроков топ-5. По голевым передачам выше многие, но Месси влияет на игру каталонцев, когда ныряет глубоко и раздает предпоследние передачи. Со временем их тоже будут считать в футболе повсеместно, ведь первый опасный пас атаки – ключевой, дальнейший прострел может быть проще по исполнению и наполнению.

И для «Реала» засуха в отношениях Месси с голами в Эль Класико – плохой знак. Вряд ли сегодня будет далек от забитого мяча в ворота Куртуа. «Барселона» жаждет реванша и победы, а Лионель – завершить почти двухлетнюю серию. Ведь нельзя исключать, что это последнее Эль Класико в его карьере. Посмотрим на реакцию Месси после матча. Не умеет скрывать эмоции, и если это последняя попытка забить «Реалу» – увидим намек на летнее трансферное решение.

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RR117
RR117
сегодня в 00:13
Месси не забивал «Реалу» 1 057 дней. Но Лео – рекордсмен Эль Класико по голам
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Это мне напоминает, как некоторые фанаты Ювентуса и персофаны Месси до сих пор вспоминают, что Ювентус когда-то там при царе горохе играл в двух финалах и ставят это в упрек приходу Роналду.

Хотя Атлетико тоже был в двух финалах, как и Ливерпуль, но их фанаты не упоминнают об этом на каждом углу!

Что касается антирекорда Месси, то это просто еще один очевидный факт, что без звездного окружения во главе с Хави и Иньестой, аргентинец даже близко не подобрался бы к своим многочисленным рекордам!
League1
League1
вчера в 23:01
Очень слабый футболист. Только Касильясу, который уже был не тот, умел забивать. И то при поддержке молодых Хави и Иньнсты. А сам мало на что способен против сильных команд.
Hitмan
Hitмan
вчера в 22:54
Без 12 игрока мосси не тот...
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
вчера в 22:51
Лео привык забивать Реалу при игре в большинстве и при лояльном арбитраже. Иначе он растворяется.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:56, ред.
Если у Каземиро будет хороший настрой, то Месси он закроет без проблем
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:20
Рекордсмен эль-класико по голам нетипично для себя испытывает голевую засуху с Мадридом.
Сегодня это нужно исправить и парочку закатить!
shlomo
shlomo
вчера в 21:15
Спасибо за статью.... время неумолимо мчит по эстакаде и не щадит никого будь ты бродяга с улицы или Лионель Месси ... законы жизни неуклонно действуют и в футболе, молодёжь уже готовится заменить футбольных авторитетов.... в последние годы роль Лионеля на поле меняется..... в свои 20 лет за счет реактивной скорости аргентинец действовал вблизи штрафной площадки и яростно прорывался к воротам соперников, разрывая своих оппонентов на куски... сейчас есть определенная тенденция к тому, что Лионель действует из глубины.... Лео будет действовать из глубины в роли созидателя (на манер Андреса Иньесты), аргентинец со временем должен стать тем триггером, нажав на который будет создана голевая атака.....так что забитые голы (в Барсе есть кому их забить) еще будут....и в этом матче тоже...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Сегодня 2 забьёт!
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