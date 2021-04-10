Месси не забивал «Реалу» 1 057 дней. Но Лео – рекордсмен Эль Класико по голам

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вчера, 21:07

У капитана знакомая роль, но старая проблема – пока не знает, где окажется.

У расставания с Месси есть две основные причины

Первая – деньги, вторая – возраст. Если семья Лионеля не согласится на понижение финансовых аппетитов, то «Барселона», будучи в долгах, не сможет позволить новый контракт с капитаном. Тогда разойдутся летом. Вероятно, «Манчестер Сити», «Интер» или ПСЖ заберут свободного агента.

«Барселона» хочет обновления, но в условиях Месси, которые тот якобы передал Лапорте, тоже есть пункт о доверии воспитанникам. Еще видим требование о звездах ради победы в ЛЧ – отсюда переговоры с Райолой и отцом Холанда. Дополнительно Месси просит личный доступ к Лапорте, не хочет повторение обмана Бартомеу.

Видно, что пока сам Лео не знает, где будет играть ближайшие годы. Позже хочет в США , но пока взял паузу до мая, чтобы «Барселона» спокойно доиграла сезон в Испании. И чтобы завершить победой в Ла Лиге, а уже через неделю огорчить «Атлетик» в финале Кубка Короля, важны тактические трансформации самого Лионеля.

Месси не забивал «Реалу» с мая 2018 года

Последний раз «Барселона» радовалась голу Лионеля в Эль Класико три года назад. Прошло 1 057 дней с матча, в котором Месси обеспечил ничью 2:2. Кроме аргентинца, забивали Суарес, Роналду и Бэйл. Но дальше пошла нетипичная для аргентинца черная полоса.

Не принял участие в осеннем дерби 2018 года из-за травмы, Луис Суарес сам уничтожил «Реал» 5:1. После этого капитан Месси сыграл 4 Эль Класико в Ла Лиге, но без голов или результативных передач. «Блаугранас» одержали всего одну победу в этой серии.

В полуфиналах Кубка Испании в 2019-м Месси ушел с поля без голов и ассистов, хотя его команда прорвалась в финал. Получили 6 матчей, в которых Месси был на поле, но не забил «Реалу». А ведь это рекордсмен Эль Класико – 26 голов. У всего старта Зидана на нынешний матч вряд ли больше.

У Бензема 9 мячей, у Рамоса – 5, а Роналду, чтобы уравновесить статистику 18 точными ударами, в составе «Реала» больше нет. В чем же причина отсутствия мячей Месси? Во-первых, его команда стала хуже играть против врагов. Во-вторых, разладился командный футбол, в-третьих, Лионель всегда ставил на поддержку команды.

Чтобы оставался свободным на поле, идеально должны были работать Альба, правый латераль, Бускетс, Суарес, а Гризманн понимать всех с полуслова. Но после Луиса Энрике у каждого тренера были тактические проблемы с «Барселоной», и Куману пришлось долго искать новую схему – «3-4-3», переживая серию поражений. У Рональда ведь 8 поражений и 6 ничьих в 44 играх с каталонцами.

К слову, забили 104 мяча, из которых сразу 31 на счету Месси, почти каждый третий точный удар. А ведь еще отдал 10 ассистов, и предпоследних передач хватает. В новом году Лионель, пожалуй, стал еще влиятельнее на команду, что в целом выступает хуже, чем в лучших сезонах до этого.

Статистика подсказывает, что у Лионеля новая роль

Обновления подхода у Месси случается раз в два-три года. В сезонах, когда откровенно ходил пешком, тоже отличался. Сейчас, как говорят его молодые напарники, Лионель тренируется с удвоенной энергией. Или планирует расставание и хочет быть на пике формы осенью, или собирается провести еще два года в «Барселоне», а цель в таком случае – победа в ЛЧ .

Месси перепробовал тактически все, что только можно. Из классического правого полузащитника стал диспетчером. Циферки подтверждают: в Ла Лиге аргентинец разогнал 191 одну атаку с ударом, а еще 32 раза его действия приводили к голам «Барселоны». Разумеется, это лучший показатель всей Примеры. У «Атлетико» 56 атак разогнал Карраско, а Льоренте приложился к созданию 11 голов.

У «Реала» 98 атак привели к ударам, когда в них участвовал Кроос, а Бензема приложился к 11 голам. Тони отстает от Месси вдвое, Карим – в три раза. Месси на игру «Барселоны» колоссальное. Это хорошо здесь и сейчас – низкая результативность Гризманна и Дембеле, а также потеря Фати не отбросили в середину таблицы, но плохо стратегически. Френки Де Йонг вряд ли второй Кроос, Педри только учится, а у Дембеле два ассиста в Ла Лиге.

Сводная таблица с четверкой показателей демонстрирует, что Месси стал чуть медленнее в дриблинге – объяснимо возрастом, сохранил умение доставить мяч к чужим воротам из глубины, близок к рекорду по предпоследним пасам в атаках с ударами или голами, и чуть сбавил по созданным моментам с игры. Месси тактически прячут глубже по схеме, чтобы было меньше давления оппонентов и больше опеки хавбеков – важный момент.

Куман должен четко понимать, зачем ему Месси

Дежурные фразы, что нельзя терять Лионеля или якобы только из-за него зарабатывают деньги – политика. Второе еще и неправда. Потеря Роналду не сделала «Реал» намного беднее, а приобретение «Ювентуса» не увеличило доходы еще до коронавируса. «Барселона» в долгах из-за трансферов Дембеле, Коутиньо и Гризманна, а еще из-за раздутых зарплат основного состава – в среднем свыше 12 млн евро в год.

Куман идет легким путем – отдал мяч Месси и ждет чудес. Но в центре нужны два разрушителя – один Бускетс не справляется. Оставаться без центрального форварда нельзя, вероятно возвращение Месси на формальное место под нападающими. Возможно, будет схема «3-4-1-2», где Лионель – плеймейкер, а Холанд (другой новичок-форвард) и Гризманн становятся парой нападающих.

Тактических интриг много, невзирая на то, что впереди последние сезоны Месси в Испании. 15 лет назад, как заявил Лапорта, «Интер» предложил за трансфер Месси 250 млн евро. В 2006 году юный Лионель чуть было не сменил Испанию на Италию. Конечно, старый-новый президент «Барселоны» хвастается дальновидностью – не упустил будущую легенду футбола, но эта отсылка не дает нам забыть, с кем имеем дело.

Все заслуживают критику, если она по делу. Но в 2021-м у Месси 19 голов в 20 матчах, а еще 8 ассистов. По мячам его опережает только Левандовски из игроков топ-5. По голевым передачам выше многие, но Месси влияет на игру каталонцев, когда ныряет глубоко и раздает предпоследние передачи. Со временем их тоже будут считать в футболе повсеместно, ведь первый опасный пас атаки – ключевой, дальнейший прострел может быть проще по исполнению и наполнению.

И для «Реала» засуха в отношениях Месси с голами в Эль Класико – плохой знак. Вряд ли сегодня будет далек от забитого мяча в ворота Куртуа. «Барселона» жаждет реванша и победы, а Лионель – завершить почти двухлетнюю серию. Ведь нельзя исключать, что это последнее Эль Класико в его карьере. Посмотрим на реакцию Месси после матча. Не умеет скрывать эмоции, и если это последняя попытка забить «Реалу» – увидим намек на летнее трансферное решение.