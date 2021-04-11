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«Реал» впервые за 43 года обыграл «Барселону» в трёх матчах подряд

11 апреля 2021, 00:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб выиграл третье Эль Класико подряд, если учитывать матчи во всех турнирах.

Последний раз такая серия случалась в 1977-1978 году.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
11 апреля в 08:42
Жизнь она такая, полоса белая, полоса черная. Сейчас ты, через какое-то время тебя...
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 08:06
Просто масть пошла.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 08:01
Зидан здесь поопытней, чем Куман
Happyboy Barca
Happyboy Barca
11 апреля в 07:45
    112910415
    112910415
    11 апреля в 07:45
    жизнь продолжается, не надо опускать руки
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 апреля в 05:49
    Чего только они не посчитают...
    mihaluch
    mihaluch
    11 апреля в 05:49
    Отрицательный результат тоже результат.
    swed27
    swed27
    11 апреля в 04:57
    Грандиозное событие
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    11 апреля в 04:49
    Сколько моментов реал упустил именно из за реализации. Кроос, Марсело, винисиус
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 апреля в 03:53
    Реал сильнее и победа этому доказательство.
    Per4ick
    Per4ick
    11 апреля в 02:36
    для Зизу счастливое число 3, 3 победы в эль классико подряд , 3 ЛЧ подряд
    Ironigor
    Ironigor
    11 апреля в 01:51
    Продолжение следует....
    Реал с Победой !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 апреля в 00:51
    Большинство игроков Реала все помастеровитее молодежи Барселоны. Преимущество во владении мячом не всегда приводит к победе. Игроки Барселоны все время ищут Месси, даже тогда, когда сами находятся в более выгодной ситуации . Реал опытная команда и особо разгуляться Месси не дала. Каталонцы много мельчили, долго обрабатывали мячи, Дембеле заигрывался, да и Месси часто неоправданно лез напролом.
    Реал был более рационален, почти все его атаки были остры, ну и реализация оказалась получше. Но интрига в чемпионской гонке сохраняется.
    Всем здоровья.
    Futurista
    Futurista
    11 апреля в 00:50, ред.
    43 похоже какое то магическое число в футболе)....
    MRHM-1988
    MRHM-1988
    11 апреля в 00:39, ред.
    Реалу надо во что бы то ни стало держаться за Зидана . Невооруженном взглядом видно , что это их тренер .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 апреля в 00:30
    Барсе сегодня не везло!
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