«Реал» впервые за 43 года обыграл «Барселону» в трёх матчах подряд

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11 апреля 2021, 00:29

«Реал» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб выиграл третье Эль Класико подряд, если учитывать матчи во всех турнирах.

Последний раз такая серия случалась в 1977-1978 году.