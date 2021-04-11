«Реал» впервые за 43 года обыграл «Барселону» в трёх матчах подряд

«Реал» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб выиграл третье Эль Класико подряд, если учитывать матчи во всех турнирах.
Последний раз такая серия случалась в 1977-1978 году.
«Реал» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб выиграл третье Эль Класико подряд, если учитывать матчи во всех турнирах.
Последний раз такая серия случалась в 1977-1978 году.
Реал был более рационален, почти все его атаки были остры, ну и реализация оказалась получше. Но интрига в чемпионской гонке сохраняется.
Всем здоровья.
Реал был более рационален, почти все его атаки были остры, ну и реализация оказалась получше. Но интрига в чемпионской гонке сохраняется.
Всем здоровья.