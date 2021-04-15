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Глен Джонсон: «Однажды меня обвинили в краже сиденья для унитаза»

15 апреля 2021, 08:45

Бывший игрок сборной Англии Глен Джонсон вспомнил, как его обвинили в краже сиденья для унитаза. Это было во время его игры за «Портсмут».

Мой приятель хотел отремонтировать ванную комнату у себя дома, мы пошли в магазин.

Он хотел себе сиденье для унитаза с медленно опускающейся крышкой, потому мы взяли ее у одной модели и переставили на нашу.

Мы не знали, что это сиденье было на 2,35 фунта дороже. Мы прошли через кассу, а потом нас остановил охранник и заявил, что мы украли сиденье. Он уже вызвал полицию!

Мы думали, что он шутит. Спросили, можно ли заплатить 2,35 фунта, охранник ответил, что это серьезное правонарушение.

Когда приехала полиция, нам предложили выбор: отдать 70 фунтов в качестве штрафа на месте или идти в суд. Нам пришлось заплатить.

Напомним, что Джонсон завершил карьеру игрока в 2019 году.

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minai
minai
15 апреля в 12:59
Проклятый ! Расхититель Социалистической собственности !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 апреля в 11:53
А что воровал на самом деле?
ДСА
ДСА
15 апреля в 10:45
Дурачками прикинулись - не прокатило.
Террпсихора
Террпсихора
15 апреля в 10:24
Да уж, у нас бы унитазом по голове охранника условный рома широков стукнул, а потом на аукционе продал
25процентный клоун
25процентный клоун
15 апреля в 09:32
Хочу себе сиденье с быстроопускающейся крышкой, чтобы на внутренней стороне было лицо артемки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 08:46
Золотого унитаза надеючь?
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