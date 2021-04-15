Глен Джонсон: «Однажды меня обвинили в краже сиденья для унитаза»

Бывший игрок сборной Англии вспомнил, как его обвинили в краже сиденья для унитаза. Это было во время его игры за «Портсмут».

Мой приятель хотел отремонтировать ванную комнату у себя дома, мы пошли в магазин.

Он хотел себе сиденье для унитаза с медленно опускающейся крышкой, потому мы взяли ее у одной модели и переставили на нашу.

Мы не знали, что это сиденье было на 2,35 фунта дороже. Мы прошли через кассу, а потом нас остановил охранник и заявил, что мы украли сиденье. Он уже вызвал полицию!

Мы думали, что он шутит. Спросили, можно ли заплатить 2,35 фунта, охранник ответил, что это серьезное правонарушение.

Когда приехала полиция, нам предложили выбор: отдать 70 фунтов в качестве штрафа на месте или идти в суд. Нам пришлось заплатить.