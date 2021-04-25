Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины

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25 апреля 2021, 19:37

Киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» в матче очередного тура УПЛ .

Благодаря этой победе команда смогла досрочно оформить чемпионский титул. В последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16.

Всего же на счету «Динамо» теперь 16 чемпионских титулов. По количеству побед в украинском чемпионате киевляне являются рекордсменами. Преследователь динамовцев «Шахтёр» имеет на счету 13 побед.