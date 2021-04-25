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Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины

25 апреля 2021, 19:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)5 : 0Логотип футбольный клуб Ингулец (Петрово)ИнгулецМатч завершен

Киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» в матче очередного тура УПЛ.

Благодаря этой победе команда смогла досрочно оформить чемпионский титул. В последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16.

Всего же на счету «Динамо» теперь 16 чемпионских титулов. По количеству побед в украинском чемпионате киевляне являются рекордсменами. Преследователь динамовцев «Шахтёр» имеет на счету 13 побед.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:30
В предыдущем сезоне чемпионство Шахтёру обеспечили Суркис с Михайличенко. )
У супер манагера Суркиса вообще большие заслуги перед Шахтёром. Постоянно своим бездарным руководством облегчает задачу Шахте.
Ares_the_God
Ares_the_God ответ St David (раскрыть)
27 апреля в 10:50
Мне нет дела до спартачей, в целом РПЛ от УПЛ не далеко ушла.
galem72
galem72
26 апреля в 10:19
Круто! С Чашкой ДК!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ St David (раскрыть)
26 апреля в 07:33
А что там показательного было?
St David
St David ответ Ares_the_God (раскрыть)
26 апреля в 05:38
Спартачи тоже так думали. В последнем официальном матче с Динамо летом 2008 года они играли в матчах Лиги чемпионов. Однако и на этот раз борьбы не получилось — «бело-синие» выиграли оба матча со счётом 4:1 и прошли в следующий раунд соревнований.

В последний раз, уже почти перед самой войной, команды встречались на товарищеском Объединенном турнире летом 2013 года, где киевляне также оба раза победили (1:0 и 2:1) и одержали победу на турнире.

Так было, так есть, и так будет.
St David
St David ответ Призрак Лобановского (раскрыть)
26 апреля в 05:31
Да уж, евровесная в этом году была показательной в этом отношении
St David
St David
26 апреля в 05:30
Молодцы!
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
25 апреля в 22:16
Граждане эрефы, вы забыли как ваши клубы в этом сезоне выступили в еврокубках?
Чемп Украины - не АПЛ, конечно, но уверен что условная Александрия повозит об газон не один ваш клуб "высшего" дивизиона)))
Capral
Capral ответ ДАША Д (раскрыть)
25 апреля в 21:31
Я думаю чемпионату Мальты.
Capral
Capral
25 апреля в 21:30
Чемпионство киеву обеспечили два человека- Палкин и Каштру.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 апреля в 20:44
Поздравляю болельщиков Динамо Киев с чемпионством
Roman73
Roman73
25 апреля в 20:29
Есть положительный момент , 9 из 11 на поле в составе киевлян - украинцы .
Значит есть потенциал у Украины.
Ares_the_God
Ares_the_God ответ ДАША Д (раскрыть)
25 апреля в 20:27
Скорее Греции.
Ares_the_God
Ares_the_God
25 апреля в 20:27
Разве УПЛ можно назвать чемпионатом?))
Ингулец это вообще что такое?)
Брулин
Брулин
25 апреля в 19:52
Луческу по прежнему держит уровень. За один сезон с бардаком разобрался: чемпионат выиграл, попал в лч, в евровесну вышел
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 апреля в 19:49
Вітаю Динамо з перемогою! Радость победы приходит не благодаря, а несмотря на. Динамо Киев чемпион! Сколько проблем неразрешимых. Но пока Динамо существует. Что будет дальше, не знаю.
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 19:45
Чемпионат Украины равен чемпионату Шотландии по интриге.
beefs
beefs
25 апреля в 19:42
наконец то дождались, поздравляем...
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