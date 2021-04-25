Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины

Киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» в матче очередного тура УПЛ.
Благодаря этой победе команда смогла досрочно оформить чемпионский титул. В последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16.
Всего же на счету «Динамо» теперь 16 чемпионских титулов. По количеству побед в украинском чемпионате киевляне являются рекордсменами. Преследователь динамовцев «Шахтёр» имеет на счету 13 побед.
У супер манагера Суркиса вообще большие заслуги перед Шахтёром. Постоянно своим бездарным руководством облегчает задачу Шахте.
У супер манагера Суркиса вообще большие заслуги перед Шахтёром. Постоянно своим бездарным руководством облегчает задачу Шахте.
В последний раз, уже почти перед самой войной, команды встречались на товарищеском Объединенном турнире летом 2013 года, где киевляне также оба раза победили (1:0 и 2:1) и одержали победу на турнире.
Так было, так есть, и так будет.
В последний раз, уже почти перед самой войной, команды встречались на товарищеском Объединенном турнире летом 2013 года, где киевляне также оба раза победили (1:0 и 2:1) и одержали победу на турнире.
Так было, так есть, и так будет.
Чемп Украины - не АПЛ, конечно, но уверен что условная Александрия повозит об газон не один ваш клуб "высшего" дивизиона)))
Чемп Украины - не АПЛ, конечно, но уверен что условная Александрия повозит об газон не один ваш клуб "высшего" дивизиона)))
Значит есть потенциал у Украины.
Значит есть потенциал у Украины.
Ингулец это вообще что такое?)
Ингулец это вообще что такое?)