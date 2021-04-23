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Кейлор Навас — лучший игрок Лиги 1 в марте

23 апреля 2021, 08:53

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим игроком Лиги 1 в марте.

Костариканец набрал 49% голосов, опередив Армана Лорьента из «Лорьяна» (35%) и Амина Гуири из «Ниццы» (16%).

Кейлор Навас — лучший игрок Лиги 1 в марте

Напомним, что ранее Кейлор Навас был признан лучшим футболистом десятилетия среди из стран КОНКАКАФ.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 апреля в 09:20
Теперь в ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 09:13
Похоже в том месяце во Франции особо никто не блистал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 09:07
Странно что для определения лучшего в марте понадобилось 23 дня апреля...))

Хотя не менее странно что лучшим стал кипер пропустивший в марте 5 голов....
В то время как кипер Монако за весь март пропустил лишь 1 гол....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 апреля в 09:03
Ни Неймар, ни Мбаппе, ни прочие, а ветеран Навас. Что ж, красавчик.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 09:00
Крепко значит возили ПСЖ...
ОПС
ОПС
23 апреля в 08:59
Можно только поздравить.
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