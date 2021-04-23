Кейлор Навас — лучший игрок Лиги 1 в марте

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим игроком Лиги 1 в марте.
Костариканец набрал 49% голосов, опередив Армана Лорьента из «Лорьяна» (35%) и Амина Гуири из «Ниццы» (16%).
Напомним, что ранее Кейлор Навас был признан лучшим футболистом десятилетия среди из стран КОНКАКАФ.
Хотя не менее странно что лучшим стал кипер пропустивший в марте 5 голов....
В то время как кипер Монако за весь март пропустил лишь 1 гол....
Хотя не менее странно что лучшим стал кипер пропустивший в марте 5 голов....
В то время как кипер Монако за весь март пропустил лишь 1 гол....