Для Джеко МЮ является одним из самых удобных оппонентов среди клубов АПЛ

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29 апреля 2021, 16:48

Сегодня, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Рому» в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы.

«Красные дьяволы» являются одним из любимых оппонентов среди английских клубов для форварда «Ромы» . Во время своих выступлений за «Манчестер Сити» (2011-2015) босниец забил 6 голов в ворота МЮ . Столько же Эдин забил только «Тоттенхэму».

Стоит отметить, что пять из шести мячей Джеко были забиты на «Олд Траффорд», где пройдёт сегодняшняя встреча.