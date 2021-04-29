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Для Джеко МЮ является одним из самых удобных оппонентов среди клубов АПЛ

29 апреля 2021, 16:48
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Сегодня, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Рому» в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы.

«Красные дьяволы» являются одним из любимых оппонентов среди английских клубов для форварда «Ромы» Эдина Джеко. Во время своих выступлений за «Манчестер Сити» (2011-2015) босниец забил 6 голов в ворота МЮ. Столько же Эдин забил только «Тоттенхэму».

Стоит отметить, что пять из шести мячей Джеко были забиты на «Олд Траффорд», где пройдёт сегодняшняя встреча.

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Все комментарии
allemz
allemz
29 апреля в 18:37, ред.
Скучаю по тем дням, когда Джеко играл в МС, хорошие времена были, один из любимых игроков
Ice van Reed
Ice van Reed
29 апреля в 18:08
Уругвайская ассоциация футбола в твиттере:

«Эдинсон Кавани забил 9 голов в 12 матчах против «Ромы», очень приятная статистика в преддверии завтрашнего полуфинала Лиги Европы».
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 17:52
Рома непредсказуема так что возможен любой результат.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 17:38
Статистика конечно интересная, но эта дела давно минувших дней. На сегодняшний день МЮ все же является фаворитом в данном противостоянии. И даже если Джеко забьет, а его команда проиграет, то радости ему это не доставит. Тут важен конечный результат команды, а личная статистика второстепенна. Ждем игры , надеюсь, она порадует болельщиков.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 16:51
И сегодня забьёт...
VeniaminS
VeniaminS
29 апреля в 16:51
Посмотрим,что будет сегодня.
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