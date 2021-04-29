Для Джеко МЮ является одним из самых удобных оппонентов среди клубов АПЛ

Сегодня, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Рому» в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы.
«Красные дьяволы» являются одним из любимых оппонентов среди английских клубов для форварда «Ромы» Эдина Джеко. Во время своих выступлений за «Манчестер Сити» (2011-2015) босниец забил 6 голов в ворота МЮ. Столько же Эдин забил только «Тоттенхэму».
Стоит отметить, что пять из шести мячей Джеко были забиты на «Олд Траффорд», где пройдёт сегодняшняя встреча.
Всем здоровья.
Всем здоровья.