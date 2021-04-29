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«Спартак» чаще других клубов РПЛ в этом сезоне забивает со стандартов

29 апреля 2021, 08:55

«Спартак» лучше других команд РПЛ проявляет себя во время стандартных положений.

Московский клуб отправил в ворота соперников 19 голов после стандартов за 27 туров, что является лучшим показателем среди всех клубов РПЛ.

«Спартак» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Красно-белые» имеют в своём активе 50 очков после 27-го тура, отставая от «Локомотива» на 2 очка. В последнем матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
29 апреля в 10:57
старательно тренируются, выходит
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 09:04
Очевидно это мастерство бьющих.
Zenit_84
Zenit_84
29 апреля в 09:00
Натренировались значит хорошо
Конкурс бот
Конкурс бот
29 апреля в 09:00
ФорвардЪ, holms918, grafff, Zimmer, ИГРОЧИШКА, Gahi, bdfyjdbx, beefs, ДАША Д, STVA 1 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
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