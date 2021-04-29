«Спартак» чаще других клубов РПЛ в этом сезоне забивает со стандартов

«Спартак» лучше других команд РПЛ проявляет себя во время стандартных положений.
Московский клуб отправил в ворота соперников 19 голов после стандартов за 27 туров, что является лучшим показателем среди всех клубов РПЛ.
«Спартак» чаще всех в этом сезоне забивает со стандартов – 19 голов в 27 турах ⚽#ТинькоффРПЛ #Спартак #СтатистикаРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
📸 Александр Ступников/«Спартак» pic.twitter.com/AWIdePLnGa
«Спартак» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Красно-белые» имеют в своём активе 50 очков после 27-го тура, отставая от «Локомотива» на 2 очка. В последнем матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0).