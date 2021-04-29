«Спартак» чаще других клубов РПЛ в этом сезоне забивает со стандартов

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29 апреля 2021, 08:55

«Спартак» лучше других команд РПЛ проявляет себя во время стандартных положений.

Московский клуб отправил в ворота соперников 19 голов после стандартов за 27 туров, что является лучшим показателем среди всех клубов РПЛ .

«Спартак» чаще всех в этом сезоне забивает со стандартов – 19 голов в 27 турах ⚽#ТинькоффРПЛ #Спартак #СтатистикаРПЛ



📸 Александр Ступников/«Спартак» pic.twitter.com/AWIdePLnGa — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021