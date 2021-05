ПСЖ повторил клубный антирекорд по домашним поражениям за сезон

ПСЖ уступил «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Парижане в восьмой раз проиграли дома во всех соревнованиях в этом сезоне, повторив клубный антирекорд по данному показателю. Только в сезоне 1984/85 и 2006/07 столичный клуб потерпел столько же поражений на своём поле.

8 — Paris have lost for the eighth time at home in all competitions this season. Only in 1984/85 and 2006/07 the capital club suffered so many defeats on home soil in the same season. Expropriated. pic.twitter.com/Dv5M7vjgR5