Бруну Фернандеш повторил достижение ван Нистелроя

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30 апреля 2021, 08:52

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Ромы» (6:2).

Таким образом, португалец записал на свой счёт уже 9 голов в нынешней еврокубковой кампании (групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы). Последним футболистом «Манчестер Юнайтед», которому удавалось подобное, был в сезоне 2002/03. Тогда голландский форвард забил 14 мячей.