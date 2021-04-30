Бруну Фернандеш повторил достижение ван Нистелроя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Ромы» (6:2).
Таким образом, португалец записал на свой счёт уже 9 голов в нынешней еврокубковой кампании (групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы). Последним футболистом «Манчестер Юнайтед», которому удавалось подобное, был Руд ван Нистелрой в сезоне 2002/03. Тогда голландский форвард забил 14 мячей.
...португалец записал на свой счёт уже 9 голов...
...Руд ван Нистелрой в сезоне 2002/03 забил 14 мячей...
Как это вяжется одно с другим? 9 и 14 немножко разные цифры.
Или я чего то недопонял?
...португалец записал на свой счёт уже 9 голов...
...Руд ван Нистелрой в сезоне 2002/03 забил 14 мячей...
Как это вяжется одно с другим? 9 и 14 немножко разные цифры.
Или я чего то недопонял?