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Бруну Фернандеш повторил достижение ван Нистелроя

30 апреля 2021, 08:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Ромы» (6:2).

Таким образом, португалец записал на свой счёт уже 9 голов в нынешней еврокубковой кампании (групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы). Последним футболистом «Манчестер Юнайтед», которому удавалось подобное, был Руд ван Нистелрой в сезоне 2002/03. Тогда голландский форвард забил 14 мячей.

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FruttyPups
FruttyPups ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 апреля в 09:13
Бруну Фернандеш стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед", который сумел забить 9 голов в еврокубках с сезона 2002/03. Последний, кому удавалось забить 9 и более голов за МЮ в еврокубках, был ван Нистелрой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 09:03
Бруну Фернандеш повторил достижение ван Нистелроя
...португалец записал на свой счёт уже 9 голов...
...Руд ван Нистелрой в сезоне 2002/03 забил 14 мячей...

Как это вяжется одно с другим? 9 и 14 немножко разные цифры.
Или я чего то недопонял?
Конкурс бот
Конкурс бот
30 апреля в 09:00
Sosna69, ОПС, ПлеймейкерЪ, ДСА, morfeo85, КЭТиК, STVA 1, gorman07, ФорвардЪ, Uladzimir Kazakevich больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 128. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
Брулин
Брулин
30 апреля в 08:58
Выиграл а дальше что делать то?
Брулин
Брулин
30 апреля в 08:58
Спасибо вам за поздравления !!! впервые выиграл свою групу!
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