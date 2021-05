Тен Хаг — лучший тренер в истории Эредивизие по проценту побед

Сегодня, 30 апреля, «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба .

Голландский специалист имеет 78% побед у руля «Аякса» (за 105 игр), что является лучшим показателем среди тренеров одного клуба, сыгравших минимум 100 матчей в Эредивизие.

78% — Erik ten Hag has won 78 percent of his league games as Ajax manager, the highest percentage of any manager at one club (min. 100 games) in Eredivisie history. Undisputed. pic.twitter.com/juwcTnmn1V