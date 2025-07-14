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Власти Испании проведут расследование по поводу вечеринки Ямаля

вчера, 20:10

Испанские власти проведут расследование по поводу обстоятельств вечеринки в честь 18-летия нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

Юный футболист угодил в скандал, поскольку 13 июля на его праздник были приглашены люди с карликовостью с целью развлечения гостей. Первой на вечеринку Ямаля негативно отреагировала испанская Ассоциация лиц, страдающих от ахондроплазии и других скелетных дисплазий.

Теперь же Министерство социальных прав официально обратилось в прокуратуру и Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с указанием провести расследование. Цель – установить, был ли нарушен закон о лицах с инвалидностью, запрещающий высмеивать и порочить людей с ограниченными возможностями при помощи любых публичных представлений.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
эти, как обычно, ловят блох ...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 02:01
Так вот в этом и есть весь смысл, что он пригласил их чтобы они чувствовали себя нужными в обществе, а вот все эти озабоченные наоборот делают из них шутов через эти заявления и так называемые расследования.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:54
А разве рост Месси относится к карликовым? 169 средний рост. Пеле, Марадона, да и многие исторические личности такого же роста. Не знать это...

На счёт всего остального у нас есть прекрасный пример - Хасбик. Его ведь приглашают не ради развлечения или оскорбления таких же лиц
Просто тут имя самого Ямаля. И все нападки на него исключительно из-за клубных симпатий.
Agamaga005
Agamaga005 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:42
Пойдёт по стопам Месси и будет выигрывать на "радость" всем золотые мячи и титулы.
А всё остальное это ненужный шум. Им нужно создать этот шум, чтобы продавать свои газеты.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:36
А самих карликов кто-то собирается слушать? Их разве кто-то оскорбил? Нет. Они высказались на эту тему достаточно корректно.
С одной стороны стараются позаботиться о жизни инвалидов, а с другой участие в вечеринках, где они чувствуют себя нужными выставляют в таком виде, что они обезьянки для развлечения, что в корне не верно.
Шум из-за того, что Ямаль отмечал 18-летие.

Выходит все эти сборы для инвалидов, посещения больниц звездами и есть оскорбление и высмеивание? Или это другое?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
поскорей начался чемпионат. такие новости уже надоели.
можно подумать. что Месси и кр7 ни разу не были в ночном клубе ))
все было у каждого молодого игрока.
Ямалю главное что бы на поле показывал то, что показывал в чемпионском сезоне. на остальное как то пофиг.
Ямаль не был бы тем игроком, которым является сейчас, не делая того, что и так делает...у парня небыло еще таких вечеринок, кучи блондинок, хайпа.
вот он получает это сполна и тешит свои хотелки.
завидуйте молча)))
с возрастом он забьет на все это, если конечно, реально захочет развиваться и стать лучше, выигрывать все с Барсой....
ну и Золотые мячи тоже.
ABir
ABir
сегодня в 00:44
Человек практически с безграничными возможностями использовал труд людей с ограниченными возможностями. Если он им достойно заплатил и не издевался, то почему бы и нет?
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 23:41
Страшно становится, за пацанчика, как бы чего не вышло...
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Там ещё одна барышня говорит, что её попросили организовать дюжину девочек на эту вечеринку. До этого золотую цепь заказал как у американских сутенеров. В общем, в лучшем случае пойдет по стопам Неймара, а может и по дорожке Балотелли
Nety
Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Ой, да ООН развалит он, этих подростков в Барселоне каждый год по 2 штуки в будущих Месси сватают. Если нет такой мамы как у Хакими или характера как у Рона то не долго к Погба в Марсель. Погба как по мне более талантливый был
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:46
Первый вопрос. В составе карликов Месси был или нет?

Второй вопрос. Карлики часто выступают в цирках. Там можно, а на вечеринке нет?

Третий вопрос. Кому это может быть весело или придти в голову? Нормальному человеку нет. Так что Ямаль точно совершил глупость.

Четвертый вопрос. Если кто-то позовет негров выступать забавы ради, Ямалю это понравится? Или опять БЛМ движение создадут и на колени преклоняться начнут перед матчами? К счастью, мода на это прошла. Расизм у них не приветствуется, черного назвать черным нельзя. А карлика назвать карликом можно и приглашать чтоб развлекал. Так, да? Двойные стандарты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:35
79* ть можно любого. Кто купился, пусть смакует, рассуждает и .. вникает в это вымышленное дер*мо.
Сейчас только ленивый на имени этого чудо-пацана не делает бабки. Немудрено. Многим он неудобен и для многих является реальным раздражителем.

Пусть парень на это го* но забьёт х..., и готовится к новому сезону..., а спецы по клоакам - юристы, за него позлопочут.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:20
Не, ну это таки Гениально, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я таки реально поржал, на ночь глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не могу успокоиться, щас соседи начнут стучать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista
вчера в 21:19, ред.
Из "марокканской грязи" в "испанские князи")...
d4fyxaz97gaq
d4fyxaz97gaq
вчера в 21:16
Да, молодые звёзды сейчас все какие-то бестолковые,большие деньги их рано портят
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:14
Это он Месси так потроллил)...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:02
😂🤣🤣🤣
Capral
Capral
вчера в 21:01, ред.
Я так понимаю, приглашены они были в качестве шутов, не иначе. Ну я давно говорю- большая неприятность из парнишки вырастит... Уже сейчас просматривается в нём высокомерие и взгляд сверху вниз. Конечно, скорей всего отмажут мальчонку от скандала, а зря, в перспективе- эта история аукнится, неприменно, только уже в другом качестве...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:48
Я не понимаю... ну позвал Ямаль на вечеринку этих карликов. Он сделал это официально и заплатил деньги. Что собрались расследовать и зачем?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43
однако власти испании рады будут от поступлении налогов карликов
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:33
А проведи Ямаль вечеринку на Ямале - никаких проблем бы не было
adekvat
adekvat
вчера в 20:32
Так он им помог материально, не силой же их туда затащил.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:31
Дал карликам заработать, что в этом плохого? Было бы лучше, если бы они остались без заработанных денег?
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:27
А ведь говорил что паренек станет либо вторым Фати либо Неймаром,второй вариант побеждает пока.
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