Власти Испании проведут расследование по поводу вечеринки Ямаля

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вчера, 20:10

Испанские власти проведут расследование по поводу обстоятельств вечеринки в честь 18-летия нападающего «Барселоны» .

Юный футболист угодил в скандал, поскольку 13 июля на его праздник были приглашены люди с карликовостью с целью развлечения гостей. Первой на вечеринку Ямаля негативно отреагировала испанская Ассоциация лиц, страдающих от ахондроплазии и других скелетных дисплазий.

Теперь же Министерство социальных прав официально обратилось в прокуратуру и Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с указанием провести расследование. Цель – установить, был ли нарушен закон о лицах с инвалидностью, запрещающий высмеивать и порочить людей с ограниченными возможностями при помощи любых публичных представлений.