Итальянский «Милан» объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.
Контракт с 39-летним футболистом заключен на один сезон с возможностью дальнейшего продления до июня 2027 года.
За «красно-черных» Модрич будет играть под 14-м номером.
Напомним, что Лука с 2012 года по настоящее время выступал за мадридский «Реал», записав на свой счет 597 матчей, 43 гола и 95 результативных передач. В составе «сливочных» хорват шесть раз выиграл Лигу чемпионов, а в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».
P.S. Котелок у ИбрагимЫча по прежнему изысканно пуст..., он служит ему исключительно для того, чтоб носить косичку..., однако.., сей факт ему "в работе" не мешает. ((
PP.SS. Что до Луки..., ему бы оглядеться там..., присмотреться. При помощи и попустительстве этих баранов из Ломбардии, при правильной политике и поведении..., хорват себе может неплохую житуху там организовать. Бог, как говорится, в помощь!
P.S. Котелок у ИбрагимЫча по прежнему изысканно пуст..., он служит ему исключительно для того, чтоб носить косичку..., однако.., сей факт ему "в работе" не мешает. ((
PP.SS. Что до Луки..., ему бы оглядеться там..., присмотреться. При помощи и попустительстве этих баранов из Ломбардии, при правильной политике и поведении..., хорват себе может неплохую житуху там организовать. Бог, как говорится, в помощь!