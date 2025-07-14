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«Милан» объявил о переходе Модрича из «Реала»

вчера, 20:37

Итальянский «Милан» объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.

Контракт с 39-летним футболистом заключен на один сезон с возможностью дальнейшего продления до июня 2027 года.

За «красно-черных» Модрич будет играть под 14-м номером.

Напомним, что Лука с 2012 года по настоящее время выступал за мадридский «Реал», записав на свой счет 597 матчей, 43 гола и 95 результативных передач. В составе «сливочных» хорват шесть раз выиграл Лигу чемпионов, а в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:22
пусть это будет хороший сезон !
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 02:15
Попылит ещё!..
амурец
амурец
сегодня в 01:33
удачи Модричу
ABir
ABir
вчера в 22:18
Реал уже не тот, да и Лука не молод, обоим нужны смена обстановки а там может у каждого по отдельности чего еще и выгорит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:04, ред.
Милан красавцы! Прос*ать Эрнандеса, который бегает весь матч, чтоб взять Модрича на 20 минут игры. Конгениально.

P.S. Котелок у ИбрагимЫча по прежнему изысканно пуст..., он служит ему исключительно для того, чтоб носить косичку..., однако.., сей факт ему "в работе" не мешает. ((

PP.SS. Что до Луки..., ему бы оглядеться там..., присмотреться. При помощи и попустительстве этих баранов из Ломбардии, при правильной политике и поведении..., хорват себе может неплохую житуху там организовать. Бог, как говорится, в помощь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Лука , удачи тебе с Миланом !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:40, ред.
Я не очень понимаю этот трансфер. Всё-таки игрок уже возрастной...
Гость
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