«Милан» объявил о переходе Модрича из «Реала»

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вчера, 20:37

Итальянский «Милан» объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии .

Контракт с 39-летним футболистом заключен на один сезон с возможностью дальнейшего продления до июня 2027 года.

За «красно-черных» Модрич будет играть под 14-м номером.

Напомним, что Лука с 2012 года по настоящее время выступал за мадридский «Реал», записав на свой счет 597 матчей, 43 гола и 95 результативных передач. В составе «сливочных» хорват шесть раз выиграл Лигу чемпионов, а в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».