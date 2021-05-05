Вратарь «Динамо» Тбилиси может перейти в «Валенсию»

Голкипер «Динамо» Тбилиси Гиорги Мамардашвили, выступающий на правах аренды за тбилисский «Локомотиви», может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, интерес к вратарю проявляет «Валенсия». «Динамо» получило предложение от испанского клуба об аренде Мамардашвили за 600 000 евро с последующим правом выкупа за 100 000 евро (плюс бонусы). Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут следующий этап переговоров.
Напомним, что ранее «Валенсия» интересовалась нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.