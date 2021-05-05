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Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов

05 мая 2021, 10:07

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, португалец готов покинуть туринский клуб, если команда не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Роналду не хочет выступать в Лиге Европы.

Агент футболиста Жорже Мендеш связался с представителями «Манчестер Юнайтед», предложив «красным дьяволам» рассмотреть вариант с возвращением Криштиану. Манчестерский клуб дал понять, что не готов платить форварду зарплату, которую он получает в «Ювентусе», однако может осуществить трансфер португальца, если он пойдёт на сокращение заработной платы на 50%. Роналду уже сообщил, что не собирается выступать в Лиге Европы, поэтому готов сократить зарплату даже на 50%, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

За четыре тура до конца итальянского чемпионата «Ювентус» имеет равное количество очков (69) с «Миланом» и «Аталантой». В последних турах туринскому клубу предстоит сыграть с «Миланом», «Сассуоло», «Интером» и «Болоньей».

Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar
05 мая в 19:38
Ох как же он боится, чтобы его по годам в ЛЧ Месси не обошел ) ему в футболе нужна только личная статистика
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ d_fincher (раскрыть)
05 мая в 19:13
С Пирло конечно погорячились - определенно.
d_fincher
d_fincher ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 16:07
Судя по тому, что клуб вместо тренера назначил Пирло, клубу самому плевать на свои проблемы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 14:00
Чтоб остаться "при своих" нужно за неделю до ухода из Юве увеличить себе зарплату вдвое...
Dudikoff
Dudikoff ответ Elliada (раскрыть)
05 мая в 13:51
Тоже не факт, что улучшит. Там Бруну пенки пробивает. Вряд ли отдаст это право
Garrincha58
Garrincha58
05 мая в 13:22
давай в Зенит они уже в ЛЧ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Oplot (раскрыть)
05 мая в 13:05, ред.
Если не попадет, то вероятно, что уйдёт конечно. У него не так много лет осталось, чтоб в ЛЕ играть. Но этого не случится, не вижу предпосылок Ювентусу не попасть.
Captain Marvel
Captain Marvel ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 мая в 12:34
Бей-беги и падай - это как раз про Роналду. Ничего другого он и не умеет.
plusnindimon
plusnindimon
05 мая в 12:17
Да ему уже 36, какие 50% с его ЗП, нужно сразу на 75 резать.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
05 мая в 12:11
Раз сто тысяч с первого своего дня
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
05 мая в 12:06
Прям счастлив в Турине?)) нарцисс где-то проболтался об этом?)
Oplot
Oplot ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
05 мая в 11:55
Если не попадет в лч,свалит 90 процентов.Это значит биться до последнего😀
Elliada
Elliada
05 мая в 11:46
Допустим он перейдет в МЮ. Что дальше? МЮ не претендент на выигрыш ЛЧ. Внутренние титулы тоже не могут выиграть

Вывод: Роналду хочет перейти в МЮ, чтобы улучшать статистику голов
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 мая в 11:45
Юве попадёт в ЛЧ.
Рон точно будет биться до последнего.
Мessi 10
Мessi 10
05 мая в 11:33
Развалил Юве, теперь бежит с корабля. Эгоистичный игрок. Футбол - командная игра, а с такими взглядами ему надо было в теннис идти.
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
05 мая в 11:21
Трусливый симулянт.
Худший трансфер в истории чемпионата Италии.
Он перешел в Юве чтобы на заляву выигрывать трофеи, но в итоге развалил команду которая до него все выигрывало и доходила до финалов ЛЧ.
Конечно сбежит, поджав хвост. Ведь Месси может догнать по голам в ЛЧ.
112910415
112910415
05 мая в 11:19
подозрительная какая-то новость
Dima salev
Dima salev
05 мая в 11:11
Ювентус в следующем году будет играть в лиге Европы
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
05 мая в 11:10
Херню натуральную пишут и вбрасывают для обсуждения. Ну чушь натуральная. Это которые к Рону неравнодушны .
ДСА
ДСА
05 мая в 10:37
Всё в руках Роналду, точнее в ногах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 10:31
Всё-таки ЛЧ мощнейщий турнир а перес и ко хотели создать никому непонятную суперлигу.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 мая в 10:26
А что , кто то в очереди стоит за Криской ?
Второй Стареющий Дзюбиньо ...
Знатог
Знатог
05 мая в 10:25
Зенит точно в ЛЧ будет, вот куда надо идти.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 10:25
У Месси такая же ситуевина, и это норма для медийных персонажей
Gelious
Gelious
05 мая в 10:24
Некоторым людям стоит узнать, что, внезапно, в 2021м году есть газеты, которые выдумывают новости сами. Про Роналду такую чушь пишут каждый год. А португалец в итоге просто счастлив в Турине
25процентный клоун
25процентный клоун
05 мая в 10:24
Без Роналду ЛЧ будет как лига европы, бейбеги и падай.
Вчера Фернандинье симулировал как Бускетс в лучшие годы
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 10:23
Роналду интересует только своя статистика, а до клубов и их проблем ему наплевать.
sihafazatron
sihafazatron
05 мая в 10:17
Роналду уже сообщил, что не собирается выступать в Лиге Европы, поэтому готов сократить зарплату даже на 50%, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

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скажите рону, что мю сейчас в ле играет)))
swed27
swed27
05 мая в 10:15
Так Юве вроде в Суперлигу собирался
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