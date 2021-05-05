Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов

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05 мая 2021, 10:07

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, португалец готов покинуть туринский клуб, если команда не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Роналду не хочет выступать в Лиге Европы.

Агент футболиста Жорже Мендеш связался с представителями «Манчестер Юнайтед», предложив «красным дьяволам» рассмотреть вариант с возвращением Криштиану. Манчестерский клуб дал понять, что не готов платить форварду зарплату, которую он получает в «Ювентусе», однако может осуществить трансфер португальца, если он пойдёт на сокращение заработной платы на 50%. Роналду уже сообщил, что не собирается выступать в Лиге Европы, поэтому готов сократить зарплату даже на 50%, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

За четыре тура до конца итальянского чемпионата «Ювентус» имеет равное количество очков (69) с «Миланом» и «Аталантой». В последних турах туринскому клубу предстоит сыграть с «Миланом», «Сассуоло», «Интером» и «Болоньей».