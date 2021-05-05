Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, португалец готов покинуть туринский клуб, если команда не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Роналду не хочет выступать в Лиге Европы.
Агент футболиста Жорже Мендеш связался с представителями «Манчестер Юнайтед», предложив «красным дьяволам» рассмотреть вариант с возвращением Криштиану. Манчестерский клуб дал понять, что не готов платить форварду зарплату, которую он получает в «Ювентусе», однако может осуществить трансфер португальца, если он пойдёт на сокращение заработной платы на 50%. Роналду уже сообщил, что не собирается выступать в Лиге Европы, поэтому готов сократить зарплату даже на 50%, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».
За четыре тура до конца итальянского чемпионата «Ювентус» имеет равное количество очков (69) с «Миланом» и «Аталантой». В последних турах туринскому клубу предстоит сыграть с «Миланом», «Сассуоло», «Интером» и «Болоньей».
Вывод: Роналду хочет перейти в МЮ, чтобы улучшать статистику голов
Вывод: Роналду хочет перейти в МЮ, чтобы улучшать статистику голов
Рон точно будет биться до последнего.
Рон точно будет биться до последнего.
Худший трансфер в истории чемпионата Италии.
Он перешел в Юве чтобы на заляву выигрывать трофеи, но в итоге развалил команду которая до него все выигрывало и доходила до финалов ЛЧ.
Конечно сбежит, поджав хвост. Ведь Месси может догнать по голам в ЛЧ.
Худший трансфер в истории чемпионата Италии.
Он перешел в Юве чтобы на заляву выигрывать трофеи, но в итоге развалил команду которая до него все выигрывало и доходила до финалов ЛЧ.
Конечно сбежит, поджав хвост. Ведь Месси может догнать по голам в ЛЧ.
Второй Стареющий Дзюбиньо ...
Второй Стареющий Дзюбиньо ...
Вчера Фернандинье симулировал как Бускетс в лучшие годы
Вчера Фернандинье симулировал как Бускетс в лучшие годы
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скажите рону, что мю сейчас в ле играет)))
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скажите рону, что мю сейчас в ле играет)))