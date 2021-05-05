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«Мы ведём 2:1, но это мало что меняет». Эмери — о второй игре с «Арсеналом»

05 мая 2021, 18:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери порассуждал о предстоящем ответном матче против «Арсенала» (2:1 — первая встреча) в 1/2 финала Лиги Европы.

Для нас наступил прекрасный момент. Весь год мы работали над тем, чтобы обрести уверенность в себе, результатах и целях. Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы.

Мы подходим к ближайшему матчу с тем же настроем. Постараемся развить успех, достигнутый в первые 90 минут. Мы ведем 2:1, но это мало что меняет. Постараемся подготовиться к любому развитию событий.

Когда я анализирую оппонентов, первое, что делаю, это готовлюсь противостоять их наилучшему образцу. «Арсенал» организационно крепок, умеет владеть мячом, комбинировать и располагает быстрыми и техничными футболистами. Мы увидим завтра Пьера-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией «Арсенала» как в командном, так и в индивидуальном плане.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 18:34
Арсенал пройдёт с боем!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 18:27
Тренеришка умеет в этом турнире побеждать.
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