Сульшер: «МЮ ещё не в финале. „Рома“ уже устраивала апсет против „Барсы“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» порассуждал о предстоящем ответном матче с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.

Мы не будем играть от результата [первого матча], мы будем играть, чтобы победить в этом матче. Это единственный способ для нас. Конечно, в составе может быть одно или два изменения, но мы должны попасть в финал.