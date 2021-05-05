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Сульшер: «МЮ ещё не в финале. „Рома“ уже устраивала апсет против „Барсы“»

05 мая 2021, 18:16
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о предстоящем ответном матче с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.

Мы не будем играть от результата [первого матча], мы будем играть, чтобы победить в этом матче. Это единственный способ для нас. Конечно, в составе может быть одно или два изменения, но мы должны попасть в финал.

Все говорят, что это уже сделано, но я видел и более серьезные апсеты. «Рома» обыграла «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ после 1:4.

В 2018 году «Рома» уступила «Барсе» в гостях 1:4, а в Риме победила 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч «Рома» – МЮ состоится 6 мая, начало – в 22:00 мск.

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Все комментарии
hoper
hoper
05 мая в 18:53
Команда весьма не стабильна.И всяко может произойти
Ironigor
Ironigor
05 мая в 18:25
МЮ и сейчас будет сильнее!!!
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