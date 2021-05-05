Сульшер: «МЮ ещё не в финале. „Рома“ уже устраивала апсет против „Барсы“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о предстоящем ответном матче с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой МЮ со счетом 6:2.
Мы не будем играть от результата [первого матча], мы будем играть, чтобы победить в этом матче. Это единственный способ для нас. Конечно, в составе может быть одно или два изменения, но мы должны попасть в финал.
Все говорят, что это уже сделано, но я видел и более серьезные апсеты. «Рома» обыграла «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ после 1:4.
В 2018 году «Рома» уступила «Барсе» в гостях 1:4, а в Риме победила 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Матч «Рома» – МЮ состоится 6 мая, начало – в 22:00 мск.