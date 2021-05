Пресс-служба «Айнтрахта» сообщает, что клуб продлил контракт с защитником .

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Timothy Chandler signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2025! 😍✍️#SGE pic.twitter.com/EA6eQBQkwJ