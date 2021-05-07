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УЕФА простил 9 из 12 клубов Суперлиги. Они заплатят штраф

07 мая 2021, 21:18

УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге, но вышедших из турнира.

Список клубов: «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Каждый клуб среди прочих мер обязан:

1. В качестве жеста доброй воли сделать пожертвование в размере 15 млн евро. Эти средства пойдут на благотворительность.

2. Согласиться на удержание 5% доходов, которые получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

3. Согласиться на значительные штрафы, если захочет участвовать в таком несанкционированном соревновании (100 млн евро) или если нарушит любые другие обязательства, прописанные в декларации (50 млн евро).

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Все комментарии
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
08 мая в 19:55
Зажирели эти УЕФА, ФИФА, вады и прочие федерации и комитеты. Весь спорт это уже одна коммерция. И постоянно им нужны деньги. По моему мнению нужны перемены в спорте и в футболе в частности. Я лично за Суперлига, для этого нужны и первая и несколько вторых лиг. Это лично мое мнение.
Бубнин
Бубнин
08 мая в 14:44
4. Вставать на колени перед началом каждого матча в знак несмываемого позора за попытку бегства.
Incredulous
Incredulous
08 мая в 09:02
А теперь посмотрим на эту ситуацию со стороны: УЕФА как обвинитель предлагает обвиняемым откупится от наказания, не понести наказание, а именно откупится, то есть максимально извлечь личную выгоду из сложившейся ситуации. И это во время всеобщего кризиза.
Если кто-то ещё сомневался, то УЕФА в очередной раз показали, что на сам футбол как вид спорта им глубоко наплевать, а интересует их лишь финансовая сторона вопроса.
А те клубы, которые в последний момент поджали хвост и отказались от Суперлиги, пусть теперь подумают, что для них было лучше, возможность хорошего и постоянного заработка в Суперлиге и выход из финансового кризиса или ещё большее погружение в долги и вечное финансовое рабство от УЕФА.
SAFqwer
SAFqwer
08 мая в 08:44
Решение правильное, чтобы дальше и мысли не было о каких-то суперлигах непонятных...Не надо связываться с пиндосами....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 мая в 08:15
Беспредел какой-то. Надо судиться с хуефой.
G_E_O_R_G_I_A
G_E_O_R_G_I_A
08 мая в 01:19
Перес накажет уефа)
Dauletbek
Dauletbek
08 мая в 01:02
УЕФА должен думать о футболе и не злить эти клубы. Неправильно поступают.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
08 мая в 00:47
Кто не хочет платить штраф УЕФА, может не платить штраф УЕФА( в чём проблема?), но и играть в УЕФА они не будут. Эти ожиревшие Реалы с ПСЖ жиру бесятся, как бы им ещё из...нуться. Коронакризис жиробасам свинью конечно поднакинул.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 00:28, ред.
Вот это по УЕФАшски!!! Им бы денег с кого-то дёрнуть!!! Позорный коррупционный балаган!!! Позор этим девяти клубам, которые сначала предали своих подельников, потом согласились на такие позорные условия!!! Именно из-за этих продажных людей с их реформами и умирает интерес к футболу.
Говорят, что эти клубы хотели денег зарабатывать ещё больше, но что мы видим от УЕФА??? Суперлига хотя бы какой-то интерес вызвал бы! А что могут вызвать реформы УЕФА и ФИФА, кроме отвращения?
К примеру, как Манчестер Сити и ПСЖ обходили финансовый фэйр-плей, если они не заносили много денег в эту шарашкину контору???
Владимир Бритиков
Владимир Бритиков ответ bril2006 (раскрыть)
08 мая в 00:17
Любая система старается себя защитить, и УЕФА не исключение. Это нормально.
Владимир Бритиков
Владимир Бритиков ответ Futurista (раскрыть)
08 мая в 00:12
Так никто и не запрещает создавать свою лигу. Пожалуйста. Что же они назад рванули? Страшно стало без УЕФА остаться у разбитого корыта?
bril2006
bril2006
08 мая в 00:10
Это вообще законно?)) придумывать наказания для тех, кто решил создать альтернативу, монополизм фифа за пределами, пора им штрафы выписывать.
Владимир Бритиков
Владимир Бритиков ответ 3ton (раскрыть)
07 мая в 23:58
УЕФА чем лучше? А, хотя бы тем, что это официальная структура, с существующей системой соревнований, добровольно входящих в неё клубов, которые изначально обязывались выполнять все правила, прописанные внутри этой структуры. А если что-то кому не нравится, то никто насильно не держит. Но тогда уж будьте добры выйти из всех соревнований, проводимых под их эгидой.
Futurista
Futurista
07 мая в 23:58
Самое время клубам подумать а нужен ли им такой УЕФА...приватизировали народную игру и качают бабки насосом...
Ozabot
Ozabot
07 мая в 23:37
Своими репрессивными методами УЕФА только доказывает те обвинения, которые были предъявлены их руководству и обосновывает причины создания СЛ: коррупция, жадность, злоупотребление монополией и властью.
Подобными поступками они только покажут, что зло это они, а не основатели Суперлиги. В итоге клубы затаят зло, а болельщики уже задумаются, а почему бы не поддержать СЛ, раз УЕФА наезжает на их любимый клуб, который в принципе ничего плохого-то и не сделал.
Никто не любит кнут.
3ton
3ton
07 мая в 23:02
Чем УЕФА лучше ?
Нашли на чем денег наварить ))
В очередной раз это доказывает , что им плевать на футбол .
Одни хотят больше денег и создать суперлигу , но в замен они дают сильную лигу.
УЕФА хочет денег , но в замен ничего не дает .
С их реформами , интерес к футболу умирает
Знатог
Знатог
07 мая в 23:02
Дак они пока ни в чем не участвовали, за что штраф? че там в уефа чефира перепили?
bacek15
bacek15
07 мая в 22:35
Капитализьм он такой. Никаких "по-брацки". Нарушил-плати. ))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
07 мая в 22:28
Ох уж эти клубы-основатели Суперлиги... как говорится, всех обосцали, но забыли снять штаны )))
goalaktika
goalaktika
07 мая в 22:25, ред.
На деле, за возможное создание Суперлиги, УЕФА не плохо подзаработает)))))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
07 мая в 22:17
интересна какая официальная формулировка этого штрафа, перетягивания одеяла? попытка повернуть денежный краник в свою сторону?
Igo0rek
Igo0rek
07 мая в 22:14
Там в УЕФА ничего не попутали?
1-я конная
1-я конная
07 мая в 22:13
Сказ о том, как по-лёгкому срубить 135 млн евро
Dauletbek
Dauletbek
07 мая в 22:12
Чистой воды рэкет
mphuZ
mphuZ
07 мая в 22:01
> Помиловал...

> В качестве жеста доброй воли сделать пожертвование в размере 15 млн евро
> Согласиться на удержание 5% доходов

> Помиловал...
> ПОМИЛОВАЛ
u74eb7f4c52a
u74eb7f4c52a
07 мая в 22:00
Вот оно истинное лицо УЕФА. Все клубы Европы кроме трех нагнули раком и прут как хотят.
BDA8181
BDA8181 ответ Баобаб (раскрыть)
07 мая в 22:00
Так тогда и не нарушай правила)))
Project Pandora
Project Pandora ответ УЕСКА (раскрыть)
07 мая в 21:56
Не дождётесь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 21:55
Скоро и остальных простят!
25процентный клоун
25процентный клоун
07 мая в 21:52
Английский финал уже смех навел, затащили Сити
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