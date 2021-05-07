УЕФА простил 9 из 12 клубов Суперлиги. Они заплатят штраф

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07 мая 2021, 21:18

УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге, но вышедших из турнира.

Список клубов: «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Каждый клуб среди прочих мер обязан:

1. В качестве жеста доброй воли сделать пожертвование в размере 15 млн евро. Эти средства пойдут на благотворительность.

2. Согласиться на удержание 5% доходов, которые получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

3. Согласиться на значительные штрафы, если захочет участвовать в таком несанкционированном соревновании (100 млн евро) или если нарушит любые другие обязательства, прописанные в декларации (50 млн евро).