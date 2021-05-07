Дисциплинарный комитет УЕФА решит судьбу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА сегодня помиловал 9 клубов, которые вышли из Суперлиги.
В составе турнира остались «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В УЕФА заявили, что вправе принимать любые меры, которые сочтут необходимыми по этому делу. Оно будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы организации.
Надо поставить на место эту коррупционную мафию под названием УЕФА!!! Да ФИФА тоже!!!
Допустим, если они не будут пускать звёзд-участников Суперлиги на ЧМ и ЧЕ, какая сборная согласится играть без своих главных звёзд?
Надо поставить на место эту коррупционную мафию под названием УЕФА!!! Да ФИФА тоже!!!
Допустим, если они не будут пускать звёзд-участников Суперлиги на ЧМ и ЧЕ, какая сборная согласится играть без своих главных звёзд?
Ничего они сделать не могут , а если сделают , то могут потерять ЛЧ и деньги .
Эти клубы могут уже точно создать суперлигу , куда и остальные потянутся .
Ничего они сделать не могут , а если сделают , то могут потерять ЛЧ и деньги .
Эти клубы могут уже точно создать суперлигу , куда и остальные потянутся .
Слишком уверенно себя ведут в этой войне.
Только три клуба стоят на своём, а остальные разбежались поджав хвосты.
Слишком уверенно себя ведут в этой войне.
Только три клуба стоят на своём, а остальные разбежались поджав хвосты.