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Дисциплинарный комитет УЕФА решит судьбу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

07 мая 2021, 21:38

УЕФА сегодня помиловал 9 клубов, которые вышли из Суперлиги.

В составе турнира остались «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В УЕФА заявили, что вправе принимать любые меры, которые сочтут необходимыми по этому делу. Оно будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы организации.

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Остапчук 67
Остапчук 67
08 мая в 03:03
А наказание будет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Dauletbek (раскрыть)
08 мая в 00:31
Гордость этим , это теперь на всю жизнь останется , что три клуба бросили вызов мафиозной организации . И единственные не терпилы кто не поджал хвост
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 00:18, ред.
УЕФА настолько напугана, что не знает как им быть!!! Эти три клуба молодцы, что не поджали хвост, как АПЛовские клубишки, как ПСЖка, как Милан и Интер, как Атлетико, как Бавария и т.д.
Надо поставить на место эту коррупционную мафию под названием УЕФА!!! Да ФИФА тоже!!!
Допустим, если они не будут пускать звёзд-участников Суперлиги на ЧМ и ЧЕ, какая сборная согласится играть без своих главных звёзд?
TOR громовержец
TOR громовержец
07 мая в 23:21
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    07 мая в 22:58
    Эти три клуба основание футбольного мира,Чеферин сам себе копает яму и попадет туда а Перес с тайной мафией создадут супер лигу но без Спартака не обойтись.
    juvenale
    juvenale ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    07 мая в 22:52
    там как бы 15 неплохо бы зарабатывали,даже больше,чем за победу в лч
    Ali barca
    Ali barca
    07 мая в 22:49
    Барселоне по барабану отстранить или нет.Все равно ничего не выигрывает.Лучше отдыхать два года и по тихонько избавиться от долгов по возможности.
    3ton
    3ton
    07 мая в 22:49
    Зачем это показуха от УЕФА ?
    Ничего они сделать не могут , а если сделают , то могут потерять ЛЧ и деньги .
    Эти клубы могут уже точно создать суперлигу , куда и остальные потянутся .
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ juvenale (раскрыть)
    07 мая в 22:17
    Лол, три клуба, которые решили сами стать мафией, это будет звучать куда более честно. Только более жадной.
    Dauletbek
    Dauletbek
    07 мая в 22:14
    Да уж. Барса втянулась в это. Хотя Барсе терять нечего, и так финансовый кризис
    Agamaga........
    Agamaga........
    07 мая в 22:10
    УЕФА - это мафиозная структура за которыми стоят ещё большие мафиози, которые скорее всего влияют и на политику целых стран.
    Слишком уверенно себя ведут в этой войне.
    Только три клуба стоят на своём, а остальные разбежались поджав хвосты.
    BDA8181
    BDA8181 ответ RoArt (раскрыть)
    07 мая в 22:10
    С каких пор уважаемый евро нац чемпионаты не подчиняются УЕФА?!))) Или вы хотите сказать что дома маме с папой не подчинялись?! И посылали на все буквы?!))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 мая в 22:07
    Вот пусть втроём и играют в 10 кругов, по 3 матча в неделю. Любители большого бабла...
    RoArt
    RoArt
    07 мая в 22:04, ред.
    Эти три клуба подадут иски к УЕФА на 10 млрд. упущенной выгоды и выиграют их в своих странах. Что дальше будет делать УЕФА? Платить и каяться? ООН себя возомнили или в СШП поиграть решили, клубы национальных чемпионатов не подчиняются какой-то шарашкиной конторе самозванцев.
    juvenale
    juvenale
    07 мая в 22:02
    Три достойных клуба,которые бросили вызов мафии!!!красавцы!!!ну а остальные .....
    bqydtjqm5ue5
    bqydtjqm5ue5
    07 мая в 22:01
    УЕФА роет себе яму.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 мая в 21:59
    Самый скучный финал нас ждет, после ливер шпоры
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 мая в 21:56
    По сути надо преостановить было ЛЧ сразу и доиграть после разберательств
    STVA 1
    STVA 1
    07 мая в 21:55
    расстрелять что ли хотят)))
    Roger Young
    Roger Young
    07 мая в 21:43
    ну посмотрим, что сделают с бунтовщиками
    BDA8181
    BDA8181
    07 мая в 21:42
    Два года отлучения от еврокубков не меньше!!!
    beefs
    beefs
    07 мая в 21:41
    эти не сдаются, ждем что дальше...
    vastudio
    vastudio
    07 мая в 21:41
      Project Pandora
      Project Pandora
      07 мая в 21:40
      "Потерпевшая" сторона в качестве судей. "Честнее" только в российском суде будет.
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