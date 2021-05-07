АПЛ оштрафует 6 клубов, которые хотели основать Суперлигу

Руководство АПЛ решило наказать 6 клубов-основателей Суперлиги.
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» будут оштрафованы на солидные суммы, чтобы показать недовольство остальных клубов АПЛ.
Подробности возможного наказания не сообщаются. Накануне УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге.
Как это понравится УЕФА как организатору этих турниров?
Они правильно и сказали - хотите свою лигу, создавайте и играйте. Но и варитесь в ней, в УЕФАшные турниры не лезьте. Всё логично, на мой взгляд...
Как это понравится УЕФА как организатору этих турниров?
Они правильно и сказали - хотите свою лигу, создавайте и играйте. Но и варитесь в ней, в УЕФАшные турниры не лезьте. Всё логично, на мой взгляд...
Но в целом же, УЕФА это конечно мафия, которая недоплачивает клубам участникам в ЛЧ и ЛЕ...встряхнуть их следует. Да и грядущий новый формат ЛЧ вызывает лишь улыбку.
Но в целом же, УЕФА это конечно мафия, которая недоплачивает клубам участникам в ЛЧ и ЛЕ...встряхнуть их следует. Да и грядущий новый формат ЛЧ вызывает лишь улыбку.
Так не бывает...
Так не бывает...
Буратины платят дважды !!! А в полночь карета станет тыквой !!! Вот так то !!! А вот и сказки конец, а кто был там лоховец !!!
Буратины платят дважды !!! А в полночь карета станет тыквой !!! Вот так то !!! А вот и сказки конец, а кто был там лоховец !!!
Двумя руками "одобрям-с"...
Двумя руками "одобрям-с"...