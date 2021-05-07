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АПЛ оштрафует 6 клубов, которые хотели основать Суперлигу

07 мая 2021, 23:56

Руководство АПЛ решило наказать 6 клубов-основателей Суперлиги.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» будут оштрафованы на солидные суммы, чтобы показать недовольство остальных клубов АПЛ.

Подробности возможного наказания не сообщаются. Накануне УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге.

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Маха
Маха
08 мая в 18:49
УЭФА делает ошибки за ошибками. Значит Суперлиге быть.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 12:28
Даже при таких раскладах это было бы взаимовыгодно. А УЕФА тянет одеяло исключительно на себя. Сами не могут и другим не дают.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 10:35
Т.е. одного штрафа от УЕФА мало, надо еще нырнуть в кормушку и АПЛ)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
08 мая в 09:07
ЧМ и ЧЕ проходит под эгидой УЕФА. И если хочешь участвовать в них, будь добр и чемпионаты проводить в УЕФА.. А то получается, что грести деньги игроки будут в своей элитной лиге, а раз в пару лет будут ездить на мировые форумы, себя-любимых показать.
Как это понравится УЕФА как организатору этих турниров?
Они правильно и сказали - хотите свою лигу, создавайте и играйте. Но и варитесь в ней, в УЕФАшные турниры не лезьте. Всё логично, на мой взгляд...
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 01:31
А при чём тут ЧМ и ЧЕ? Отлучение от этих турниров чисто УЕФАшная придумка, чтобы наказать. Представляю себе, как кому-то запрещают развивать бизнес на основании того, что у запрещающего доходы уменьшатся. это вообще-то свобода действия. Футбол УЕФА не запатентован, так что у них не должно быть монополии на этот вид спорта. А так и сами ничего не делают для развития и другим экспериментировать не дают.
Romeo 777
Romeo 777
08 мая в 01:27
Да ладно...эта так называемая суперлига по сути клубам из АПЛ и не нужна была, в отличии от команд других стран, которые в долгах, и которым будет тяжело выбираться из долговой ямы.
Но в целом же, УЕФА это конечно мафия, которая недоплачивает клубам участникам в ЛЧ и ЛЕ...встряхнуть их следует. Да и грядущий новый формат ЛЧ вызывает лишь улыбку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
08 мая в 01:26
Так а кто им мешал создавать свою СЛ для богатеев? Пусть бы играли и зарабатывали, только на ЧМ и ЧЕ ни ногой. А им хотелось и на ... сесть и девочкой остаться.
Так не бывает...
Project Pandora
Project Pandora
08 мая в 00:58, ред.
Практически все комментарии на тему создания суперлиги больше похожи на коммунистические лозунги: "У богатых и успешных отнять, и между бездарными и нищими поделить". С таким подходом вы эволюцию игры просто ликвидируете. Дети "совка" и Европа туда же. Хотя Европа больше пляшет под дудку УЕФЫ и денег.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 00:43
Пусть наказывают трусливых предателей!!! Как они могли при первых же трудностях сразу же поджимать хвосты???
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 00:28
Да мне то что?) клубы не российские и деньги тоже...пусть хоть расстреляют...
Ironigor
Ironigor
08 мая в 00:26, ред.
Вроде взрослые ,а в дармовщину поверили ?!!
Буратины платят дважды !!! А в полночь карета станет тыквой !!! Вот так то !!! А вот и сказки конец, а кто был там лоховец !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
08 мая в 00:23
Ага, а им хотелось вариться в собственной богатенькой лиге, а на остальные английские клубы им плевать. Вот и возмездие.
Двумя руками "одобрям-с"...
allemz
allemz
08 мая в 00:19
За возвращение Норвича и Уотфорда в АПЛ, всем клубам вроде по 83 ляма обещали, так что финансовая подушка безопасности имеется)) Хотя для МС эта сумма - возможность купить Кейна
Futurista
Futurista
08 мая в 00:18
После таких финансовых потерь в пандемийный период, когда игроки клубов идут на понижение зарплат...самое время платить штрафы УЕФА...театр абсурда...
ABir
ABir
08 мая в 00:12
Хотели больше зарабатывать, нарвались на штрафы. Как бы высоко не летал, никогда не отрывайся от коллектива
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 00:11
Не лезь вперед батьки в пекло. Все вполне ожидаемо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 мая в 00:10
Очень верное решение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 00:01
Ну вот всё и закончилось!
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