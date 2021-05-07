АПЛ оштрафует 6 клубов, которые хотели основать Суперлигу

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07 мая 2021, 23:56

Руководство АПЛ решило наказать 6 клубов-основателей Суперлиги.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» будут оштрафованы на солидные суммы, чтобы показать недовольство остальных клубов АПЛ .