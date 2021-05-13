Мбаппе: «Если не возьмём титул, это будет наша вина, а не заслуга „Лилля“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» после победы над «Монпелье» (2:2, 3:2 — пен.) в полуфинале Кубка Франции прокомментировал свой дубль и высказался о борьбе за чемпионский титул с «Лиллем».

Я хорошо себя чувствую и стараюсь помогать команде. Я был убедителен сегодня, это то, что имеет значение для меня, так же как и завоевание трофеев. Прежде я был более сосредоточен на себе, теперь мне очень нравится помогать команде, я многому научился в этом сезоне.

Теперь мы хотим выиграть все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем чемпионат, это будет наша вина, а не заслуга «Лилля», который победит.