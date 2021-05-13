Мбаппе: «Если не возьмём титул, это будет наша вина, а не заслуга „Лилля“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Монпелье» (2:2, 3:2 — пен.) в полуфинале Кубка Франции прокомментировал свой дубль и высказался о борьбе за чемпионский титул с «Лиллем».
Я хорошо себя чувствую и стараюсь помогать команде. Я был убедителен сегодня, это то, что имеет значение для меня, так же как и завоевание трофеев. Прежде я был более сосредоточен на себе, теперь мне очень нравится помогать команде, я многому научился в этом сезоне.
Теперь мы хотим выиграть все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем чемпионат, это будет наша вина, а не заслуга «Лилля», который победит.
Другое дело то, что Лилль всегда позорно и беззубо представляет Францию в Европе за то и ненавижу их. И след ЛЧ сезон не будет исключением. Профукают все 6 матчей в любой группе и в очередной раз опозорят страну. Скриньте и выигрывайте на здоровье.
Есть всего три клуба из Франции, которые всегда дерутся на пределе, это Париж, Лион и Монако. И когда то был Марсель, при Тапи. Все эти Лилли и Монпелье и остальные это команды, которые нельзя допускать до Европы :)
Другое дело то, что Лилль всегда позорно и беззубо представляет Францию в Европе за то и ненавижу их. И след ЛЧ сезон не будет исключением. Профукают все 6 матчей в любой группе и в очередной раз опозорят страну. Скриньте и выигрывайте на здоровье.
Есть всего три клуба из Франции, которые всегда дерутся на пределе, это Париж, Лион и Монако. И когда то был Марсель, при Тапи. Все эти Лилли и Монпелье и остальные это команды, которые нельзя допускать до Европы :)
Лилль проиграл 3 раза в чемпионате....
ПСЖ - 8 раз....
Как раз потеря 5-ти очков в 2-х матчах с Лиллем и может оказаться решающей...
У вас игроков в команде почти на млрд евро.....а вы за 4 матча с командами со второго и третьего места с Лиллем и Монако набираете 1 очко из 12-ти...)))
Лилль проиграл 3 раза в чемпионате....
ПСЖ - 8 раз....
Как раз потеря 5-ти очков в 2-х матчах с Лиллем и может оказаться решающей...
У вас игроков в команде почти на млрд евро.....а вы за 4 матча с командами со второго и третьего места с Лиллем и Монако набираете 1 очко из 12-ти...)))
Мбаппе превращается в нарцисса.
Он не понимает, что сам себя позорит.
Мбаппе превращается в нарцисса.
Он не понимает, что сам себя позорит.