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Мбаппе: «Если не возьмём титул, это будет наша вина, а не заслуга „Лилля“»

13 мая 2021, 05:42
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Монпелье» (2:2, 3:2 — пен.) в полуфинале Кубка Франции прокомментировал свой дубль и высказался о борьбе за чемпионский титул с «Лиллем».

Я хорошо себя чувствую и стараюсь помогать команде. Я был убедителен сегодня, это то, что имеет значение для меня, так же как и завоевание трофеев. Прежде я был более сосредоточен на себе, теперь мне очень нравится помогать команде, я многому научился в этом сезоне.

Теперь мы хотим выиграть все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем чемпионат, это будет наша вина, а не заслуга «Лилля», который победит.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
13 мая в 20:08
Случайный титул достанется Лиллю. Просто у ПСЖ весь сезон было куча травмированных, зараженных и дисквалифицированных. ПСЖ регулярно играл не в оптимальном составе и поэтому позволил Лиллю обойти себя но в следующем сезоне несомненно поставит выскочек на место.
dzvinka
dzvinka
13 мая в 13:11, ред.
    Nazi
    Nazi
    13 мая в 12:20, ред.
      galem72
      galem72
      13 мая в 12:18
      Идиот! Зачем же так открыто принижать заслуги Догов в турнире, в котором они на одинаковых условиях выступают с арабами? Космической удачи Лиллю в борьбе за титул. Пусть мбаппе и дальше хорохорится...
      SoberBober
      SoberBober
      13 мая в 11:55
      Тогда можно сказать, что в предыдущие сезоны выигрыш ПСЖ - это тоже не заслуга ПСЖ, а вина других команд. А что с чемпионством Монако, в котором он тогда играл? В чемпионатах нельзя отделять одно от другого. И что это за неуважение к трудам других команд? Если Мбаппе не перейдет в другой клуб, чувствую, ничего хорошего из этого не выйдет
      STVA 1
      STVA 1
      13 мая в 11:34
      Жаль что Монпелье не взял Кубок! Во визгу бы было!Это не они это мы отдали))
      sv_1969
      sv_1969
      13 мая в 11:32
      По словам мбаппе получается и Лестер не заслуживал чемпионства так как там у всех грандов не заладилось!
      sir_Alex
      sir_Alex
      13 мая в 11:06
      Пусть будет «Лилль».
      Loko best
      Loko best ответ milanetto10 (раскрыть)
      13 мая в 11:02
      У вас тоже все не к месту,причем тут ЛЧ,разговор про чемпионат?Дела не в том,кто это говорит,дело в том,что он говорит не то,что есть на самом деле.
      milanetto10
      milanetto10
      13 мая в 10:55
      Это говорит игрок который провалил последние игры в ЛЧ
      ДАША Д
      ДАША Д
      13 мая в 10:46
      Можно вообще без титулов остаться.
      berda2003
      berda2003
      13 мая в 08:59
      какой помощник команде, меньше о зарплате думал бы, которая и так заоблачная ...
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      13 мая в 08:49
      ПСЖ одну игру проиграл Лиллю, вторую свёл к ничьей. Набрал одно очко и считает Лилль слабой командой. Ничего не имею против ПСЖ, но Лилль должен брать чемпионство. Иногда полезно щёлкать по носу зазнавшихся фаворитов.
      Ozabot
      Ozabot
      13 мая в 08:15
      Да ладно. «Лилль» в этом сезоне сильнее ПСЖ и много раз это доказывал. Мбаппе потерял связь с реальностью на фоне унижения от команды, которая всем составом стоит дешевле его контракта.
      Cympak-05
      Cympak-05
      13 мая в 08:09
      Как не Лиля заслуга, полностью их. Воспользовались вашими ошибками да и вас обыгрывали по ходу сезона . По составу и финансам рядом не один клуб с вами не стоит.
      sv_1969
      sv_1969
      13 мая в 08:00
      Сопляк обесценивающий работу целой команды.. (((
      311
      311
      13 мая в 07:28
        swed27
        swed27
        13 мая в 06:57
        Чем же Лилль хуже ПСЖ?
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        13 мая в 06:29
        Титул псж не достанется если даже шейхи очень постараются и это заслуга Лилля.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        13 мая в 06:24, ред.
        Спорно....
        Лилль проиграл 3 раза в чемпионате....
        ПСЖ - 8 раз....

        Как раз потеря 5-ти очков в 2-х матчах с Лиллем и может оказаться решающей...
        У вас игроков в команде почти на млрд евро.....а вы за 4 матча с командами со второго и третьего места с Лиллем и Монако набираете 1 очко из 12-ти...)))
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
        13 мая в 06:04
        Если ЛЧ выиграет МС, то это будет не их заслуга, а вина ПСЖ.
        Мбаппе превращается в нарцисса.
        Он не понимает, что сам себя позорит.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        13 мая в 05:44
        Вот как заговорил
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