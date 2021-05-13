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Тухель: «Я выставил не очень удачный состав на игру с „Арсеналом“»

13 мая 2021, 01:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Первый тайм был ничего. Счёт мог бы быть 3:0, но он был 0:1, потому что мы забыли забить гол в чужие ворота, но, можно сказать, забили сами себе. Я не знаю, как «Арсенал» бы открыл счёт, если бы сами не предоставили им эту возможность.

Мы были недостаточно остры, не так энергичны. Мы несём ответственность, я несу ответственность. Мы все принимали в этом участие. Так что сделанного было недостаточно, чтобы выиграть матч. Я недоволен тем, что увидел на поле. Я несу ответственность, поскольку я выбирал состав, но выступлением было таким, каким вы его видели.

Это полностью наша вина, ничья больше. У нас были очевидные моменты. Мы, скорее, сами забили в свои ворота — настоящий подарок «Арсеналу». С моей стороны был не очень удачный выбор состава на игру. Это моя вина. Нам не повезло. В футболе случаются поражения. Но сегодня мы сделали всё для того, чтобы проиграть. Я недоволен составом. Было слишком много изменений, и я не должен был так делать. Дело в чём-то конкретном, но я не хочу раскрывать подробности.

У нас были хорошие результаты, так что мы должны справиться с этой неудачей.

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Все комментарии
Mason Mount
Mason Mount ответ Mangur (раскрыть)
13 мая в 08:12
Ты хоть видел матч?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 мая в 07:44
Как можно проиграть такому мертвому арсеналу?
Бубнин
Бубнин
13 мая в 07:14
Это из объяснительной для Грановской.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 05:09
Всё получилось отлично, Арс с победой!
Romeo 777
Romeo 777
13 мая в 04:59
Везёт тем кому везёт...не совсем понятно, зачем в основе вышел Кепа. Жоржиньо подарил победу Арсеналу. Ну и как обычно куча нереализованных моментов. Штанги и перекладины нас «любят» в этом сезоне
STVA 1
STVA 1
13 мая в 01:58
Сами не смогли забить и это плохо
Mangur
Mangur
13 мая в 01:33
Арсенал был сильнее. И более заряжен на Победу.
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