Мэйтленд-Найлз не вернётся в «Арсенал»

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14 мая 2021, 14:28

Защитник больше не вернется в «Арсенал», об этом сообщает Daily Telegraph.

Напомним, что в настоящее время футболист выступает за «Вест Бромвич» на правах аренды.

Арендное соглашение с клубом рассчитано до июня 2021 года, однако игрок ясно дал понять, что не собирается возвращаться в стан «канониров».