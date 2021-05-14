Мэйтленд-Найлз не вернётся в «Арсенал»

Защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз больше не вернется в «Арсенал», об этом сообщает Daily Telegraph.
Напомним, что в настоящее время футболист выступает за «Вест Бромвич» на правах аренды.
Арендное соглашение с клубом рассчитано до июня 2021 года, однако игрок ясно дал понять, что не собирается возвращаться в стан «канониров».
Другой пример можно привести с арендой Джо Уилока в Ньюкасл...купили за 50млн Парти, а свого воспитанника отдали в аренду...в итоге от Томаса толку практически нет 22 игры и 2 ассиста , а Уилок за 18 матчей сезона в состане Ньюкасла забил 5 голов...
Другой пример можно привести с арендой Джо Уилока в Ньюкасл...купили за 50млн Парти, а свого воспитанника отдали в аренду...в итоге от Томаса толку практически нет 22 игры и 2 ассиста , а Уилок за 18 матчей сезона в состане Ньюкасла забил 5 голов...