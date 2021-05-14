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Мэйтленд-Найлз не вернётся в «Арсенал»

14 мая 2021, 14:28

Защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз больше не вернется в «Арсенал», об этом сообщает Daily Telegraph.

Напомним, что в настоящее время футболист выступает за «Вест Бромвич» на правах аренды.

Арендное соглашение с клубом рассчитано до июня 2021 года, однако игрок ясно дал понять, что не собирается возвращаться в стан «канониров».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
14 мая в 14:54
И правильно сделает... все равно Артета не использует его на родной для игрока позиции,а видет в нем правого защитника...так зачем же просиживать на лавке пусть и в родном Арсенале, когда можно получать постоянную игровую практику и развиваться в другом клубе АПЛ
Другой пример можно привести с арендой Джо Уилока в Ньюкасл...купили за 50млн Парти, а свого воспитанника отдали в аренду...в итоге от Томаса толку практически нет 22 игры и 2 ассиста , а Уилок за 18 матчей сезона в состане Ньюкасла забил 5 голов...
mihaluch
mihaluch
14 мая в 14:51
Его личное дело.
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