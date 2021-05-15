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«Барселона» готова продать Гризманна

15 мая 2021, 09:41

Форвард Антуан Гризманн может покинуть «Барселону» этим летом.

Сообщается, что каталонцы готовы продать футболиста, если поступит достойное предложение.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. Недавно ходили слухи, что Гризманн хочет остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
15 мая в 10:50, ред.
Лионель все-таки решил вычеркнуть Гризманна из своего блокнотика. Тут же в скобочках приписал плюс к соей зарплате.
КЭТиК
КЭТиК
15 мая в 10:31
Эта покупка была неудачной.
Incredulous
Incredulous
15 мая в 10:17
"...каталонцы готовы продать футболиста, если поступит достойное предложение..."
А достойное предложение - это сколько? Думаю дороже чем в 30-35 млн. его никто не оценит, и то это в лучшем случае, и захочет ли Барса продавать игрока в четыре раза дешевле, чем купила его два года назад? И это не считая того, что за эти два года выплатила Гризману зарплаты в районе 40 млн.
galem72
galem72
15 мая в 10:16
А кем его заменить потом? На языке только какоха и смола. Но за ними уже очередь выстроилась. Так что Барсе стоит дважды подумать.
artr-90
artr-90
15 мая в 10:15
Лямов за 10 в Атлетико. Бизнес по-каталонски.
Маг_тм
Маг_тм
15 мая в 10:05
Лямов 40 можно дать за него. И зарплату 5-7 лямов. Думаю это потолок. Обычный средний игрок.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 мая в 10:04
Чего так рано. Может подождать. Не каждый хороший футболист подходит любому клубу. Бывает топ клуб с хорошими игроками, а игры нет. Куда теперь Гризману? Умнее оказались такие как Тотти, Буффон, Месси. Не надо от добра искать добра
drug01
drug01
15 мая в 09:58
Давно пора надо это сделать
sihafazatron
sihafazatron
15 мая в 09:54
А кому он щас нужен?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 09:42
Очень жаль,что стал не нужен
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