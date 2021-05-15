«Барселона» готова продать Гризманна

Форвард Антуан Гризманн может покинуть «Барселону» этим летом.
Сообщается, что каталонцы готовы продать футболиста, если поступит достойное предложение.
Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. Недавно ходили слухи, что Гризманн хочет остаться в «Барселоне».
А достойное предложение - это сколько? Думаю дороже чем в 30-35 млн. его никто не оценит, и то это в лучшем случае, и захочет ли Барса продавать игрока в четыре раза дешевле, чем купила его два года назад? И это не считая того, что за эти два года выплатила Гризману зарплаты в районе 40 млн.
А достойное предложение - это сколько? Думаю дороже чем в 30-35 млн. его никто не оценит, и то это в лучшем случае, и захочет ли Барса продавать игрока в четыре раза дешевле, чем купила его два года назад? И это не считая того, что за эти два года выплатила Гризману зарплаты в районе 40 млн.