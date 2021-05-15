«Барселона» готова расстаться с Месси, чтобы подписать Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является приоритетной целью для «Барселоны».
Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что Холанд сможет стать ключевым игроком команды после ухода Лионеля Месси.
Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» готово пожертвовать продлением истекающего контракта с капитаном команды, чтобы иметь возможность подписать 20-летнего норвежца.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который этим летом станет свободным агентом.
Барселона очень долго пыталась выстроить игру вокруг единственного оставшегося из великолепной тройки ХавИньеста + Месси. Былой магии не получилось и уже наверняка не получится. Рациональней будет выстраивать новую команду и желательно наигрывать свой молодняк. Да, с большими титулами придется повременить, но потом это даст свои плоды.
Барселона очень долго пыталась выстроить игру вокруг единственного оставшегося из великолепной тройки ХавИньеста + Месси. Былой магии не получилось и уже наверняка не получится. Рациональней будет выстраивать новую команду и желательно наигрывать свой молодняк. Да, с большими титулами придется повременить, но потом это даст свои плоды.