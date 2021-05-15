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«Барселона» готова расстаться с Месси, чтобы подписать Холанда

15 мая 2021, 05:27

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является приоритетной целью для «Барселоны».

Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что Холанд сможет стать ключевым игроком команды после ухода Лионеля Месси.

Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» готово пожертвовать продлением истекающего контракта с капитаном команды, чтобы иметь возможность подписать 20-летнего норвежца.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который этим летом станет свободным агентом.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
15 мая в 22:38
Для Барселоны это пошло бы на пользу. Месси стар и дорог. А Холланд потенциально новая суперзвезда.
pomor45
pomor45
15 мая в 14:27
Зачем им эта деревяшка, высунувшаяся на исключительной прухе. В Барселоне этот "наконечник" попросту потеряется.
Caniggia
Caniggia
15 мая в 12:58
Ну да, типа Агуэро брали не под тандем с Месси оказывается, а под Холанда!
Baggio R.
Baggio R. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 мая в 12:28
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    15 мая в 11:12
    Мессии куда денут?
    Мessi 10
    Мessi 10
    15 мая в 10:55
    Куда столько нападающих? Агуэро, Депай, Холланд.
    Может лучше задуматься о защите и полузащите ?
    Alex12357
    Alex12357
    15 мая в 10:15
    Ну вот и Меське подготовили мощный пендаль под одно место ,заодно и зарплатную ведомость разгрузят!
    Hamman
    Hamman
    15 мая в 10:08
    Как бы не претило это барсафанам, но расстаться, это лучшее что могут сделать Месси и Барселона. Месси наелся барсой по полной. Только чудо какое-нибудь может заново разбудить в нём мотивацию. А переход в новый клуб это почти всегда всплеск мотивации ( не считая Азара естественно).
    Барселона очень долго пыталась выстроить игру вокруг единственного оставшегося из великолепной тройки ХавИньеста + Месси. Былой магии не получилось и уже наверняка не получится. Рациональней будет выстраивать новую команду и желательно наигрывать свой молодняк. Да, с большими титулами придется повременить, но потом это даст свои плоды.
    RaulitoS
    RaulitoS
    15 мая в 09:33
    Великолепная трансферная политика Барсы) Продать одному из основных конкурентов, на их взгляд стареющего, Суареса, а потом подписать "молодого" Агуэро. Гениально!)
    beefs
    beefs
    15 мая в 09:15
    похоже в Барсе назревает смена поколений...
    Бот зануда
    Бот зануда
    15 мая в 08:21


    Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


    particular
    particular
    15 мая в 08:10
    Лапорта мечется - и на ёлку хочет влезть, и за@ницу не ободрать...
    Смена приоритетов, непоследовательность в достижении целей, а так же желание укрепить финансы и не потерять поддержку, пока, создают больше суеты, чем способствуют деловой активности...
    Incredulous
    Incredulous
    15 мая в 08:09
    Лапорта видимо ещё не совсем понял как в клубе распределяются ветви власти. Он, грешным делом подумал, что если он президент на бумаге, то и президент по факту. Наивный... Но скоро реалии каталонской иерархии быстро опустят его на землю.
    Ikarus74
    Ikarus74
    15 мая в 07:35, ред.
    Бред какой-то .... как можно строить команду вокруг центрфорварда ?честно говоря подобные заявления должны настораживать адекватных болел, если это правда то и у нового руководства нет четкого плана по выходу из штопора( чтобы ни говорил хейтеры но нынешняя барса это Месси, да слабая против сильных соперников,да спотыкающаяся на слабых, но нет больше в Европе клуба так сильно зависящего от одного игрока.
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 мая в 07:20
    Отслужил месси и на помойку!!! Пенсия, что поделаешь?!!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 мая в 07:15
    Похоже в руководстве клуба совсем разум потеряли
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    15 мая в 07:04
    Кроме Холланда нужны ещё игроки. А вот Агуэро точно не нужен
    Василий 50
    Василий 50
    15 мая в 07:00
    Месси убрать мало - нужно полкоманды зачистить. А вообще-то идея хорошая.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    15 мая в 06:37
    Не очень похоже на правду.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    15 мая в 06:36
    отставкой😂
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 мая в 06:33
    Карлик непременно накажет Лапорту за эти слова.
    swed27
    swed27
    15 мая в 06:32
    Не равноценный будет обмен
    ДСА
    ДСА
    15 мая в 06:26
    Стул под Месси закачался.
    STVA 1
    STVA 1
    15 мая в 06:02
    Это было бы здорово для Барсы! Но думаю это КРЯ))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 мая в 05:56
    А они папу Месси спросили ?
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