«Барселона» готова расстаться с Месси, чтобы подписать Холанда

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15 мая 2021, 05:27

Нападающий дортмундской «Боруссии» является приоритетной целью для «Барселоны».

Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что Холанд сможет стать ключевым игроком команды после ухода .

Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» готово пожертвовать продлением истекающего контракта с капитаном команды, чтобы иметь возможность подписать 20-летнего норвежца.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который этим летом станет свободным агентом.