Доннарумма провёл юбилейный матч за «Милан»

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17 мая 2021, 10:01

Голкипер «Милана» вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».

Этот поединок стал для футболиста юбилейным (250) в составе команды. Отметим, что контракт вратаря с «россонери» истекает этим летом.