Доннарумма провёл юбилейный матч за «Милан»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».
Этот поединок стал для футболиста юбилейным (250) в составе команды. Отметим, что контракт вратаря с «россонери» истекает этим летом.
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».
Этот поединок стал для футболиста юбилейным (250) в составе команды. Отметим, что контракт вратаря с «россонери» истекает этим летом.
Всем здоровья.
Всем здоровья.