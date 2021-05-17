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Доннарумма провёл юбилейный матч за «Милан»

17 мая 2021, 10:01
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».

Этот поединок стал для футболиста юбилейным (250) в составе команды. Отметим, что контракт вратаря с «россонери» истекает этим летом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 10:18
Личная статистика - это хорошо, но вот конечный результат для Милана плачевный. Если Аталанта упрется в последнем туре, то Милан может и не попасть в ЛЧ. Так что теперь судьба последней путевки в ЛЧ зависит от Аталанты. Кто же станет этим счастливчиком - скоро узнаем.
Всем здоровья.
beefs
beefs
17 мая в 10:05
с чем его и поздравляем...
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