Алиссон-спаситель. Вратарь «Ливерпуля» стал шестым голкипером, забивавшим в АПЛ

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вчера, 23:33

Чудесная развязка матча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» заставила поискать другие подобные случаи. «Соккер.ру» — о всех вратарях, забивавших в Английской Премьер-Лиге.

16 мая 2021 года. «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» — 1:2

«Ливерпуль» отчаянно борется за место в Лиге чемпионов. Для того чтобы судьба этой путевки оставалась в руках команды, ей нужно выиграть оставшиеся матчи. И первым из оставшихся был поединок против уже вылетевшего «Вест Бромвича». Что может быть легче? Но «Ливерпуль» умеет создавать себе проблемы.

Он пропустил быстрый мяч, смог сравнять довольно скоро, но вот дальше дело не пошло. 26 ударов по воротам нанесли «красные», но многое было неточным, что-то блокировалось. И на последних секундах в чужую штрафную на угловой пришел Алиссон. Никто из «Вест Бромвича» этого настолько не ожидал, что вратарь «Ливерпуля» спокойно разгуливал по чужим владениям без опеки. И именно ему на голову исполнил подачу Александер-Арнольд, а Алиссон в стиле заправского форварда подрезал мяч в ворота. В шоке были все, включая Юргена Клоппа:

Это лучший гол вратаря, который я когда-либо видел. Так обычно забивают нападающие. Когда так забивает Жиру, ты просто говоришь, что это топ-класс. И этот гол – топ-класс! Просто «Вау!» Такая победа – нечто особенное!

Этот гол стал первым голом голкипера в составе «Ливерпуля». Алиссон вошел в историю команды. Но пока сам этого не осознает:

Я просто попытался найти хорошее место в штрафной, чтобы помочь товарищам, увести защитника. Но за мной никто не побежал, и мне повезло. Иногда везет, и ты не можешь это объяснить. Это необъяснимо. Бог положил мне на голову свою руку, и я счастлив. Я надеюсь, что мой умерший отец видел это и порадовался за меня. Футбол – моя жизнь, и я играл именно с отцом, сколько себя помню.

Интересно, что этот гол стал еще и самым поздним в Премьер-Лиге для «Ливерпуля», начиная с 2016 года. Он был забит, когда на табло было 94:18. А в марте 2016 года Кристиан Бентеке поразил ворота «Кристал Пэлас» в 95:10.

2 ноября 2013 года. «Сток Сити» — «Саутгемптон» — 1:1

До Алиссона в последний раз из вратарей в АПЛ забивал за «Сток Сити» Асмир Бегович в 2013 году. Его гол тоже был примечательным по ряду причин. Во-первых, он забил его уже на 13-й секунде матча. Во-вторых, этот гол был забит с рекордной дистанции – 91,9 метра. Гол почти от собственной вратарской был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В ней продержался восемь лет, потому что 19 января 2021 года Том Кинг из «Ньюпорт Каунти» забил в ворота «Челтенхэм Таун» с расстояния 96,01 метра. Тот гол Беговича не стал победным – Джей Родригес сравнял счет еще в первом тайме.

4 января 2012 года. «Эвертон» — «Болтон» — 1:2

Зачастую голы с дальней дистанции забиваются из-за погоды. В случае с голом Беговича и с голом Тима Ховарда в ворота «Болтона» виноват ветер, который дезориентировал голкиперов соперников и не позволил рассчитать им точно траекторию и отскок. Ховард тоже в матче с «Болтоном» открыл счет, но ближе к середине второго тайма. Правда, он не радоваться стал, а сочувствовать вратарю «Уондерерз» Адаму Богдану:

Я сочувствую ему как вратарь. Такого никому не пожелаешь. Это неловко, некрасиво как-то получилось.

Впрочем, в «Болтоне» в тот день не особо расстраивались, потому что после гола Ховарда ответили мячами Нгога и Кэхилла, которые принесли победу над «Эвертоном».

17 марта 2007 года. «Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 3:1

Если Бегович и Ховард забивали из своих штрафных, то вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон просто вызвался исполнить штрафной со своей половины поля – стандартная ситуация, вратари часто так делают. Вряд ли он сам мог подозревать, что получится такой удачный отскок, на который Бен Фостер не сможет среагировать. Гол получился эффектным, но вряд ли его можно считать судьбоносным для того матча, потому что «шпоры» и так вели со счетом 1:0, после Робинсона еще один забили, а потом только «Уотфорд» мяч отыграл. Но Робинсон стал третьим вратарем, который забивал в Премьер-Лиге.

21 февраля 2004 года. «Чарльтон» — «Блэкберн» — 3:2

Вратарь «Блэкберна» Брэд Фридель в том матче за считанные мгновения пережил массу эмоций. Это была игра с одной из самых невероятных концовок. «Роверс» проигрывали со счетом 1:2, и Фридель на 89-й минуте пришел на подачу углового. После его розыгрыша остался в штрафной и замкнул метров с восьми прострел партнера. Радости не было предела, казалось, что вратарь принес «Блэкберну» ценнейшее очко. Но буквально через считанные мгновения Фридель пропустил от Клауса Янсена и остался лежать на газоне, держась за голову. Пережил за мгновения весь спектр эмоций.

20 октября 2001 года. «Эвертон» — «Астон Вилла» — 3:2

Еще один гол вратаря в конце матча, который не спас от поражения. Но в картину величия Петера Шмейхеля этот эпизод, конечно, добавил красок. Датчанин стал первым вратарем, который забил гол в современной эпохе Премьер-Лиги, то есть с момента ее основания в 1992 году. На 90-й минуте при счете 1:3 он пошел в чужую штрафную на угловой и замкнул мяч в ворота после отскока. От поражения не спас, но это было красиво. Любопытно, что для Шмейхеля этот гол был уже девятым в карьере! Он забивал шесть мячей в Дании за «Видовре», два гола за «Брондбю», а в 1995 году в составе «Манчестер Юнайтед» забивал «Ротору» в Кубке УЕФА . Так что к тому моменту это было обыденным делом.

Всего шесть вратарей в современной Премьер-Лиге забивали голы. Но история английского футбола, конечно, намного богаче. Можно вспомнить голкипера «Манчестер Сити» Чарли Уильямса, который забил вообще первый вратарский гол в истории официальных матчей. Это случилось в 1900 году в игре с «Болтоном». Можно вспомнить и легенду «Тоттенхэма» Пэта Дженнингса, который тоже забил единственный мяч за свою долгую карьеру, насчитывавшую более чем 750 матчей, 590 из которых он отыграл за «шпор». Свой единственный мяч за них он забил в ворота «Манчестер Юнайтед». Красивое спасение в стиле Алиссона с техничным ударом головой исполнял и эстонец Март Поом, который тоже пришел выручать свой «Сандерленд» на угловой при счете 0:1 и принес ничью.