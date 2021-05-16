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Головин сделал гол+пас в матче с «Ренном». У него 14 очков в 20 матчах лиги

вчера, 22:37
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу и забил гол в матче Лиги 1 с «Ренном» (2:0, первый тайм).

На 16-й минуте встречи Виссам Бен-Йеддер отметился голом после разрезающего паса россиянина. На 29-й минуте Головин забил сам, пробив издали.

Таким образом, в активе Александра уже 9 ассистов и 5 голов в 20 сыгранных матчах текущего сезона Лиги 1. Также он отметился голом в Кубке Франции в недавней встрече с «Рюмийи-Вальер» (5:1).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:33
Красавчик Санёк, смотрел игру. Правда к середине второго тайма начал сдавать, что и увидел Ковач и тут же его заменил. Ну а в первом тайме конечно же был лучший, создовал сам моменты, работал на команду, забил и отдал головой пас . Молодчинка Сашок , так держать и чтобы без травм !!! Удачи тебе !!!
1-я конная
1-я конная ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:43
Да конечно нет. Если бы тарасовкий Промес чего-то добился - это школа Спартака. А остальные - ну кто они такие? При чём тут ЦСКА? Есть только Спартак
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:35
Игра идет явно на результат . Очень тягучая , с большим количеством моментов игра. Правда коментатор кроме Головина никого и ничего не видит, как будто не футбол , а теннис комментирует. Гол и передача - это хорошо, но в целом не очень броская игра Монако.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:11
Согласен, глупо оценивать по матчу, но вот именно тогда в ключевом матче Саня затерялся. Время расставило всё по местам, хотя Феде просто не свезло с гинером, который не отпустил его в англию
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:09
Даааааа, один матч это конечно показатель...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:04
Статистика достойная топ-5!Лишь бы травмы не сгубили!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:54
Молодец Александр держит армейскую марку в Европе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:53
Дружище, они вместе играли против зенита важнейший матч и один потерялся полностью в ранге звезды а второй возил оборону в ранге ноунэйма.
Что было потом не важно, но тот матч показал что Чалов был сильнее
beefs
beefs
вчера в 22:51
удачи тебе Саша, так держать...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:49
Гордость берёт за воспитанника ЦСКА.
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:49
Где он был сильнее Головина? В параллельной вселенной? Аналитика вышла погулять?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:45, ред.
Жаль Чалов так не может, а ведь был сильнее Сани.
И конечно же триумф Головина к России не имеет никакого отношения, и уж тем более к армейским, он сам себя вылепил
Он ещё и в Спартаке может оказаться, но нам он точно не нужен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:42
Вот наша российская звезда в Европе. Всерьез и надолго. Молодец , Голова!
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