Головин сделал гол+пас в матче с «Ренном». У него 14 очков в 20 матчах лиги

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вчера, 22:37

Полузащитник «Монако» сделал голевую передачу и забил гол в матче Лиги 1 с «Ренном» (2:0, первый тайм).

На 16-й минуте встречи Виссам Бен-Йеддер отметился голом после разрезающего паса россиянина. На 29-й минуте Головин забил сам, пробив издали.

Таким образом, в активе Александра уже 9 ассистов и 5 голов в 20 сыгранных матчах текущего сезона Лиги 1. Также он отметился голом в Кубке Франции в недавней встрече с «Рюмийи-Вальер» (5:1).