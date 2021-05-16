Головин сделал гол+пас в матче с «Ренном». У него 14 очков в 20 матчах лиги

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу и забил гол в матче Лиги 1 с «Ренном» (2:0, первый тайм).
На 16-й минуте встречи Виссам Бен-Йеддер отметился голом после разрезающего паса россиянина. На 29-й минуте Головин забил сам, пробив издали.
Таким образом, в активе Александра уже 9 ассистов и 5 голов в 20 сыгранных матчах текущего сезона Лиги 1. Также он отметился голом в Кубке Франции в недавней встрече с «Рюмийи-Вальер» (5:1).
Что было потом не важно, но тот матч показал что Чалов был сильнее
Что было потом не важно, но тот матч показал что Чалов был сильнее
И конечно же триумф Головина к России не имеет никакого отношения, и уж тем более к армейским, он сам себя вылепил
Он ещё и в Спартаке может оказаться, но нам он точно не нужен
И конечно же триумф Головина к России не имеет никакого отношения, и уж тем более к армейским, он сам себя вылепил
Он ещё и в Спартаке может оказаться, но нам он точно не нужен