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«Краснодар» проведёт два летних сбора в Австрии

17 мая 2021, 11:11

Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17 мая, на следующий день после матча с «Ростовом», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Игроки, задействованные в национальных сборных, вскоре приступят к подготовке к чемпионату Европы в составе своих команд, а остальные получат возможность полноценно отдохнуть перед сезоном 2021/22.

16 июня 2021 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а 18-го отправятся на первый из двух сборов. Оба летних сбора «Краснодар» проведет в Австрии, неподалеку от городка Кицбюэль. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй – с 5 по 19 июля.

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Все комментарии
1bear
1bear
17 мая в 11:20
Что вы натворили с дополнительными ставками???
...идиотские коэфы...откуда ????
азиатская фора гостей +1,5 в первом тайме по 10-15 к одному,когда играют примерно равные команды...
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