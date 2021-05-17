«Краснодар» проведёт два летних сбора в Австрии

Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17 мая, на следующий день после матча с «Ростовом», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Игроки, задействованные в национальных сборных, вскоре приступят к подготовке к чемпионату Европы в составе своих команд, а остальные получат возможность полноценно отдохнуть перед сезоном 2021/22.

16 июня 2021 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а 18-го отправятся на первый из двух сборов. Оба летних сбора «Краснодар» проведет в Австрии, неподалеку от городка Кицбюэль. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй – с 5 по 19 июля.