Талалаев: «На Кубок страны ставим самые серьезные задачи»

Главный тренер «Ахмата» подвёл итоги зимних сборов команды.

Удовлетворен тем, что было на сборах в Турции. Они показали, что мы провели хорошую работу, появились неплохие новички на перспективу. Мы просили игроков в линию нападения, нам их взяли, теперь адаптируем под наши задачи. У нас были проблемы с завершением, сейчас мы нацелены на то, чтобы за зиму подтянуть это.

Есть определенная уверенность перед матчами Кубка России и стартом чемпионата. Будем надеяться, что свежая кровь и конкурентность помогут нам реализоваться. На Кубок страны ставим самые серьезные задачи.