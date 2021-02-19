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Талалаев: «На Кубок страны ставим самые серьезные задачи»

19 февраля 2021, 21:48

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги зимних сборов команды.

Удовлетворен тем, что было на сборах в Турции. Они показали, что мы провели хорошую работу, появились неплохие новички на перспективу. Мы просили игроков в линию нападения, нам их взяли, теперь адаптируем под наши задачи. У нас были проблемы с завершением, сейчас мы нацелены на то, чтобы за зиму подтянуть это.

Есть определенная уверенность перед матчами Кубка России и стартом чемпионата. Будем надеяться, что свежая кровь и конкурентность помогут нам реализоваться. На Кубок страны ставим самые серьезные задачи.

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sv_1969
sv_1969
19 февраля в 22:18
Будем посмотреть
stanichnik
stanichnik
19 февраля в 21:52
Для этого надо будет сначала Ростов пройти. Но у Валерия Георгиевича аналогичные планы. Совсем скоро узнаем,чья возьмёт!
beefs
beefs
19 февраля в 21:51
надейся и жди...
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