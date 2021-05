«Ривер Плейт» с хавбеком в воротах победил в матче Кубка Либертадорес

В матче 5-го тура группы D Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счётом 2:1.

В преддверии этой встречи «Ривер Плейт» лишился 25 футболистов из-за вспышки коронавируса — в распоряжении тренерского штаба осталось 11 человек. Среди выбывших оказались и четыре голкипера. В результате место в воротах в матче с «Санта-Фе» занял опорный полузащитник , известный по выступлениям за «Валенсию». Всего за матч он совершил 5 сейвов. Также сообщается, что Перес провел поединок с небольшой травмой.