Роналду вывозит свои машины из Турина

Per Semper Calcio опубликовал видео, на котором видно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду грузит свои машины на грузовик.
Форвард туринского клуба решил вывезти свои суперкары из Турина, что усиливает слухи о возможном уходе Криро из «Юве» по окончании сезона.
#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr
Полюбому он свалит летом,Криш не будет в ЛЕ играть!
Полюбому он свалит летом,Криш не будет в ЛЕ играть!
Если он с командой опозорился, значит это его уровень и если он сбежит то он в лишний раз докажет это.
Если он с командой опозорился, значит это его уровень и если он сбежит то он в лишний раз докажет это.