Роналду вывозит свои машины из Турина

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17 мая 2021, 13:03

Per Semper Calcio опубликовал видео, на котором видно, что нападающий «Ювентуса» грузит свои машины на грузовик.

Форвард туринского клуба решил вывезти свои суперкары из Турина, что усиливает слухи о возможном уходе Криро из «Юве» по окончании сезона.