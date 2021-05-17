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Роналду вывозит свои машины из Турина

17 мая 2021, 13:03

Per Semper Calcio опубликовал видео, на котором видно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду грузит свои машины на грузовик.

Форвард туринского клуба решил вывезти свои суперкары из Турина, что усиливает слухи о возможном уходе Криро из «Юве» по окончании сезона.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ sv_1969 (раскрыть)
17 мая в 23:19
Ну вопрос по пропущенным мячам скорее к защите и полузащите, а вот атмосфера возможно и не лучшая стала с приходом Криша, но с другой стороны Юве получил в свой состав одного из лучших футболистов мира, а как его применить и вписать в коллектив вопрос к тренеру...
sv_1969
sv_1969 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
17 мая в 23:14
Не всегда стата говорит о пользе игрока! Достаточно глянуть сколько пропускал Юве до него и после)Да и климат в коллективе....
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ sv_1969 (раскрыть)
17 мая в 22:55
ну да, лучший ирок команды уйдёт ) без него и с Пирло во главе, можно снова бороться за серию Б...
sv_1969
sv_1969 ответ eleven LC (раскрыть)
17 мая в 19:55
Это счастье для Юве будет)))
eleven LC
eleven LC ответ Barcelona-BЕSТ (раскрыть)
17 мая в 18:06
Ну я бы не сказал что он опозорился(если только в лч),4 титула и 100 голов за три года это хороший результат .
Полюбому он свалит летом,Криш не будет в ЛЕ играть!
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ ответ eleven LC (раскрыть)
17 мая в 17:14
Его уровень он сам должен определять тебе не кажется? Никто ведь не заставлял его туда переходить. Он же думал что идёт за легкими наградами и в итоге обделался.
Если он с командой опозорился, значит это его уровень и если он сбежит то он в лишний раз докажет это.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
17 мая в 17:09
Может он их увозит на утилизацию или друзьям на подарки так как для новых нет места в гараже!😊🤣😉☝️
Alex12357
Alex12357
17 мая в 14:43
На Ф-1 готовится.
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
17 мая в 13:49, ред.
Одну португальскую переводчицу после разоблачения уже до "безеврокубкового" Рима подсрачниками и лещами допинали, а вторую марроканскую пенальтистку только в Катаре и МЛС готовы терпеть и выплачивать ей проститутские просто за то что светит хлебалом и с десяток пенальти забивает за сезон. Закономерный бесславный конец двух дешевок.
sv_1969
sv_1969 ответ eleven LC (раскрыть)
17 мая в 13:44
Буффон старушку с низов тащил после дисквы!Трудности это не про Рона(
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 13:14
Куда поедут машины, туда и уйдет Роналду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 13:13
Съезжает таки.....
eleven LC
eleven LC
17 мая в 13:12
Не хочет Роналду в Лиге Европы играть-это полюбому не его уровень!
Antikony
Antikony
17 мая в 13:09
Наверное, в спартак поедет не играть.
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