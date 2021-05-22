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Два игрока покинули «Торпедо»

22 мая 2021, 14:20

Полузащитники Константин Кертанов и Андрей Лях покинули «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракты игроков подошли к концу.

Константин Кертанов выступал за «Торпедо» в турнире молодежных команд в РПЛ в сезоне 14/15, а затем за главную команду в ПФЛ и ФНЛ. За основу чёрно-белых Кертанов провёл 145 матчей и забил 11 мячей.

Андрей Лях пришёл в «Торпедо» в июле 2018 года и помог команде выйти в Футбольную национальную Лигу. Лях сыграл за торпедовцев 73 матча во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» заинтересовано в продлении контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 мая в 15:24
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 мая в 14:59
    Нашли чтото получше!
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