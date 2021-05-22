Два игрока покинули «Торпедо»

Полузащитники Константин Кертанов и Андрей Лях покинули «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракты игроков подошли к концу.
Константин Кертанов выступал за «Торпедо» в турнире молодежных команд в РПЛ в сезоне 14/15, а затем за главную команду в ПФЛ и ФНЛ. За основу чёрно-белых Кертанов провёл 145 матчей и забил 11 мячей.
Андрей Лях пришёл в «Торпедо» в июле 2018 года и помог команде выйти в Футбольную национальную Лигу. Лях сыграл за торпедовцев 73 матча во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» заинтересовано в продлении контракта с нападающим Игорем Лебеденко.