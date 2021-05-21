Стал известен бонус в контракте Агуэро с «Барселоной»

1621621407

21 мая 2021, 21:23

Нападающий «Манчестер Сити» продолжит карьеру в «Барселоне».

Аргентинец подпишет контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2023 года. Зарплата Серхио составит 5 млн евро за сезон, что намного меньше, чем он получает в «Манчестер Сити».

Стало известно, что в соглашении Агуэро с каталонским клубом присутствует пункт, согласно которому форварду будут выплачены премиальные, если «Барселона» одержит победу в Лиге чемпиионов.