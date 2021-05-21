Стал известен бонус в контракте Агуэро с «Барселоной»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».
Аргентинец подпишет контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2023 года. Зарплата Серхио составит 5 млн евро за сезон, что намного меньше, чем он получает в «Манчестер Сити».
Стало известно, что в соглашении Агуэро с каталонским клубом присутствует пункт, согласно которому форварду будут выплачены премиальные, если «Барселона» одержит победу в Лиге чемпиионов.
А кто будет играть в обороне и опорке?
А кто будет играть в обороне и опорке?
Всем здоровья.
Всем здоровья.