ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2020/2021

Стал известен бонус в контракте Агуэро с «Барселоной»

21 мая 2021, 21:23

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».

Аргентинец подпишет контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2023 года. Зарплата Серхио составит 5 млн евро за сезон, что намного меньше, чем он получает в «Манчестер Сити».

Стало известно, что в соглашении Агуэро с каталонским клубом присутствует пункт, согласно которому форварду будут выплачены премиальные, если «Барселона» одержит победу в Лиге чемпиионов.

Все новости
Президент «Лацио»: «Индзаги передумал подписывать новый контракт утром»
Вчера, 23:56 Комментарии2
СлухиНи один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»
Вчера, 22:03 Комментарии4
Агент Сильянова: «Продление контракта с „Локо“ на 5 лет — это хороший шаг»
Вчера, 21:40 Комментарии1
Слухи«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет
Вчера, 19:20 Комментарии39
Официально«Локомотив» продлил контракт с защитником Сильяновым
Вчера, 17:33 ФотоКомментарии1
ОфициальноУилшир покинул «Борнмут»
Вчера, 14:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
22 мая в 18:14
Депая берут, Агуэро берут, плюс своих напов — вагон и тележка.
А кто будет играть в обороне и опорке?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 21:36
В ближайшее время Барселоне вряд в своем чемпионате позиции вернуть. О лиге чемпионов думать пока рано. В команде грядет "генеральная уборка", так что ближайшие пару лет надеяться на ЛЧ предпосылок нет. Учитывая сложное финансовое положение , реформы могут затянуться не на один год. Развалины, которые оставил Бартомеу , долго разбирать придется. Но мы верим в лучшее.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 21:26
Похоже, Серхио бонусов не видать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100