Николич и Жемалетдинов заключили новые контракты с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками сообщил о том, что главный тренер команды Марко Николич и полузащитник Рифат Жемалетдинов подписали новые контракты с «железнодорожниками».
Николич заключил контракт на три года. Именно на три, а то в некоторых СМИ начала появляться ложная информация. Мы очень рады и благодарны Марко Николичу за его первый год работы. Результаты всем известны — Кубок России.
Жемалетдинов также заключил новый контракт на три года.
Это при Цорне могли заплатить 3 млн за Романьолли или дать на лапу агентам, а сейчас лавочку прикрыли - типа экономия. Поэтому и задвинули агента Мухина.
Кстати, этот же агент (Шпинёв) у Джикии. Но с Жорой летом контракт продлеваем.
Вывод: агенты зло, и Мухин может здорово из-за этого вляпаться - хотя, надо признать, способный малый, сходу заиграл в РПЛ.
Это при Цорне могли заплатить 3 млн за Романьолли или дать на лапу агентам, а сейчас лавочку прикрыли - типа экономия. Поэтому и задвинули агента Мухина.
Кстати, этот же агент (Шпинёв) у Джикии. Но с Жорой летом контракт продлеваем.
Вывод: агенты зло, и Мухин может здорово из-за этого вляпаться - хотя, надо признать, способный малый, сходу заиграл в РПЛ.
Агент Мухина после нескольких удачных игр Максима и внимания Черчесова стал бегать по клубам и предлагать его всем. Сначала он был в офисе Спартака, а потом уже и в ЦСКА побежал. Кстати вопрос почему в Спартак его не взяли?
После всего увиденного руководство Локо поставило Мухина перед фактом, либо ты за нас или против нас, но с агентом. Причём предлагаемая зарплата была выше чем предложил ЦСКА. Сразу скажу спартаковские условия я не знаю.
Мухин выбрал худший вариант, но с подъёмными агента.
Ну, а любой тренер всегда будет просить за перспективного игрока, так было кстати и с Сёминым и Хвичей, но тут агенты рулят игроками, к ним и вопросы!
Агент Мухина после нескольких удачных игр Максима и внимания Черчесова стал бегать по клубам и предлагать его всем. Сначала он был в офисе Спартака, а потом уже и в ЦСКА побежал. Кстати вопрос почему в Спартак его не взяли?
После всего увиденного руководство Локо поставило Мухина перед фактом, либо ты за нас или против нас, но с агентом. Причём предлагаемая зарплата была выше чем предложил ЦСКА. Сразу скажу спартаковские условия я не знаю.
Мухин выбрал худший вариант, но с подъёмными агента.
Ну, а любой тренер всегда будет просить за перспективного игрока, так было кстати и с Сёминым и Хвичей, но тут агенты рулят игроками, к ним и вопросы!
https://www.youtube.com/watch?v=dt8dHAMCVF4