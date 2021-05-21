Николич и Жемалетдинов заключили новые контракты с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками сообщил о том, что главный тренер команды и полузащитник подписали новые контракты с «железнодорожниками».

Николич заключил контракт на три года. Именно на три, а то в некоторых СМИ начала появляться ложная информация. Мы очень рады и благодарны Марко Николичу за его первый год работы. Результаты всем известны — Кубок России.

Жемалетдинов также заключил новый контракт на три года.