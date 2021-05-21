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Николич и Жемалетдинов заключили новые контракты с «Локомотивом»

21 мая 2021, 18:13

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками сообщил о том, что главный тренер команды Марко Николич и полузащитник Рифат Жемалетдинов подписали новые контракты с «железнодорожниками».

Николич заключил контракт на три года. Именно на три, а то в некоторых СМИ начала появляться ложная информация. Мы очень рады и благодарны Марко Николичу за его первый год работы. Результаты всем известны — Кубок России.

Жемалетдинов также заключил новый контракт на три года.

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Палыч82
Палыч82 ответ sv_1969 (раскрыть)
25 мая в 22:58
А лучше б упустили
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 мая в 23:54
Насколько я знаю, сейчас в Спартаке не работают по старым схемам.
Это при Цорне могли заплатить 3 млн за Романьолли или дать на лапу агентам, а сейчас лавочку прикрыли - типа экономия. Поэтому и задвинули агента Мухина.
Кстати, этот же агент (Шпинёв) у Джикии. Но с Жорой летом контракт продлеваем.

Вывод: агенты зло, и Мухин может здорово из-за этого вляпаться - хотя, надо признать, способный малый, сходу заиграл в РПЛ.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
21 мая в 19:27
А ты разве не знаешь историю с агентом Мухина?
Агент Мухина после нескольких удачных игр Максима и внимания Черчесова стал бегать по клубам и предлагать его всем. Сначала он был в офисе Спартака, а потом уже и в ЦСКА побежал. Кстати вопрос почему в Спартак его не взяли?
После всего увиденного руководство Локо поставило Мухина перед фактом, либо ты за нас или против нас, но с агентом. Причём предлагаемая зарплата была выше чем предложил ЦСКА. Сразу скажу спартаковские условия я не знаю.
Мухин выбрал худший вариант, но с подъёмными агента.
Ну, а любой тренер всегда будет просить за перспективного игрока, так было кстати и с Сёминым и Хвичей, но тут агенты рулят игроками, к ним и вопросы!
ДАША Д
ДАША Д
21 мая в 19:18
Это всё было прогнозируемо.
makkie
makkie
21 мая в 18:45
Что ж Мухина не смогли удержать? Николич же слёзно просил)
sv_1969
sv_1969
21 мая в 18:23
Хорошо хоть Жемалетдинова не упустили
sihafazatron
sihafazatron
21 мая в 18:18
Николич сразу после подписания контракта:
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