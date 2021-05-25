ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Вторая Бундеслига 2020/2021

«Гамбург» объявил имя нового главного тренера

25 мая 2021, 12:54

«Гамбург» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды.

Новым наставником «горожан» назначен 45-летний немецкий специалист Тим Вальтер. Контракт с тренером подписан до лета 2023 года.

Последним местом работы Вальтера был «Штутгарт».

В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.

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Ironigor
Ironigor
25 мая в 13:00
Да обидно для Гамбурга, команда с историей барахтаться во второй лиге. Пожелаем Удачи новому тренеру в решении задач !!!
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