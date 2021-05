«Гамбург» объявил имя нового главного тренера

«Гамбург» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды.

Новым наставником «горожан» назначен 45-летний немецкий специалист . Контракт с тренером подписан до лета 2023 года.

Последним местом работы Вальтера был «Штутгарт».

В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.

Tim #Walter takes over as head coach of HSV 🔷



The 45-year-old has signed a two-year contract ✍️#nurderHSV pic.twitter.com/LxRd7uldlE

HSV