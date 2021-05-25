«Гамбург» объявил имя нового главного тренера

«Гамбург» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды.
Новым наставником «горожан» назначен 45-летний немецкий специалист Тим Вальтер. Контракт с тренером подписан до лета 2023 года.
Последним местом работы Вальтера был «Штутгарт».
В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.
Tim #Walter takes over as head coach of HSV 🔷— HSV English (@HSV_English) May 25, 2021
The 45-year-old has signed a two-year contract ✍️#nurderHSV pic.twitter.com/LxRd7uldlE