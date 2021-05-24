«Спартак» назвал имя нового главного тренера команды.
Им стал, как и ожидалось, португальский специалист Руй Витория. Контракт бывшего рулевого «Бенфики» с москвичами рассчитан на два года.
Руй Витория – новый главный тренер «Спартака» 🇵🇹— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021
Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке»! 🔴⚪️#ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn
Есть опасения, что против Руя начнутся внутриклубные интрижки. Надеюсь, это лишь опасения и всё будет нормально. Тем более, в преддверии 100-летнего юбилея Спартака.
Тедеско задрал высокую планку - 2-е место. Нужно не ударить в грязь лицом и продолжить начатое новыми достижениями.
Удачи и побед!
Есть опасения, что против Руя начнутся внутриклубные интрижки. Надеюсь, это лишь опасения и всё будет нормально. Тем более, в преддверии 100-летнего юбилея Спартака.
Тедеско задрал высокую планку - 2-е место. Нужно не ударить в грязь лицом и продолжить начатое новыми достижениями.
Удачи и побед!
Потом был Бесков, он был похож на засекреченного физика-ядерщика или генерала КГБ . Он сидел где-то наверху на трибунах и всевидящим оком смотрел игру, а то что он вообще разговаривает с людьми я узнал лет через 40 из случайно подсмотренного позднего интервью. Футболисты у него летали , как ракеты у Кролёва, по другому было нельзя. И стенки и забегания , стенки забегания и дирижёр Гаврилов, с которыми никто-ничего поделать не мог .
Потом пришёл Романцев , просто сдал капитанскую повязки Титову и из защиты пересел прямо на тренерскую скамью . О тсм , что он много пил и даже не закусывал мы узнали много позднее. А пока были 10 чемпионств кряду и всё те же стенки и забегания с которыми никто ничего поделать не мог . В России уж точно .
( продолжение следует.)
Потом был Бесков, он был похож на засекреченного физика-ядерщика или генерала КГБ . Он сидел где-то наверху на трибунах и всевидящим оком смотрел игру, а то что он вообще разговаривает с людьми я узнал лет через 40 из случайно подсмотренного позднего интервью. Футболисты у него летали , как ракеты у Кролёва, по другому было нельзя. И стенки и забегания , стенки забегания и дирижёр Гаврилов, с которыми никто-ничего поделать не мог .
Потом пришёл Романцев , просто сдал капитанскую повязки Титову и из защиты пересел прямо на тренерскую скамью . О тсм , что он много пил и даже не закусывал мы узнали много позднее. А пока были 10 чемпионств кряду и всё те же стенки и забегания с которыми никто ничего поделать не мог . В России уж точно .
( продолжение следует.)