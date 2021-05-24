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Руй Витория — новый главный тренер «Спартака»

24 мая 2021, 17:36

«Спартак» назвал имя нового главного тренера команды.

Им стал, как и ожидалось, португальский специалист Руй Витория. Контракт бывшего рулевого «Бенфики» с москвичами рассчитан на два года.

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Все комментарии
galem72
galem72
25 мая в 10:16
Двоякое ощущение: и улыбает, и много вопросов вызывает. Главное, удачи Рую в Спартаке!
mor57
mor57
25 мая в 09:28
А зачем на этот сезон им вообще тренер ?!?
к юбилею симоняна кубок подарили,так неужели на юбилей не подарят ?!?
только Уфу не приглашайте а то опять на закрывашке поздравит с днОм рождения!
mor57
mor57 ответ makkie (раскрыть)
25 мая в 09:24
а мясо знает как сливать Зениту по 5 шт за игру!!!
составчик то не тот......
mor57
mor57
25 мая в 09:16
очередной зашквар..
nikoladolgov
nikoladolgov
24 мая в 23:16
Помню как то был в Москве в командировке , купил билеты на Спартак - Динамо К в Лужниках , продавались в каждом киоске....
Очучения незабываемые, когда 100 тысяч топают по бетону - стоит гул и общий рев - Хохлы 26, победа будет наша ....
Не знаю как чувствовали себя футболисты Черенков , Хидиатуллин и Родионов , но мне хотелось выбежать на поле и забить гол !
nikoladolgov
nikoladolgov
24 мая в 23:05
Голосуй - не голосуй , все равно получишь РУЙ !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
24 мая в 22:57
Да блин как то боязно с этим Руи Виторией ,но пожелаем удачи и больше побед, надеюсь Рошу,Урунова уберут разный хлам и возьмут хоть парочку нормальных игроков
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ НОЖ (раскрыть)
24 мая в 22:13
Аленичев , Кононов . Рианчо -не в счёт ! Португалец ,априори , не может быть слабее русского тренера !!!!
Roman73
Roman73
24 мая в 22:10, ред.
3. Встал вопрос об атлетизме, об атлетизме в Спартаке . Большие деньги ударили в голову Черевиченко и он вдруг вздумал создать некий гибрид из спартаковских ажурной игры в касание и динамического атлетизма Киева. И они позвали Невио Скала и для начала решили сломать спартаковскую игру, стиль . Ломать не строить и завертелось . Пошла тренерская чехарда , калейдоскоп состава , бразильцев скупали оптом и в рознеицу, где то в Сан-Паулу или прямо на пляжах Копа-Кобаны. К середине десятых у меня окончательно подскочило давление , закружилась голова, последнее , что помню какое -то мельтешение Маркао , Каррера и Спартака не стало. В общем атас ! В какой-то момент прервалась связь поколении , спартаковский стиль утерян окончательно, а нового они ничего не приобрели.
Я посмотрел таблицу, результат --один титул за последние 15 лет.
(продолжение следует ) .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
24 мая в 21:46
Руй это Витория , т.е. Победа . Вразумился...???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 мая в 21:44
Детей Лени оставит , а сама сольется....🤣😉
Roman73
Roman73
24 мая в 21:40, ред.
2 .Но история не дремала , закончился СССР , с ним и профсоюзы , настали плохие времена и народ у же не мог кормить свою народную команду. В футбол пришли лихие люди , а в Спартак -Черевиченко. Все вдруг стали новыми русскими , всем захотелось в Европу, кто получше отдыхал на Канарах и делал евроремонт, кто похуже мотался в Турцию и делал массаж в Тайланде. Черевиченко тоже собрался в поход , брать еврокубок, например какой-нибудь Кубок Чемпионов. Но Интер и Рональдо показали Спартаку и его нефтяному выскочке , что стенки и забегания это всего лишь часть футбольной тактики больших европейских команд, всего лишь часть , а не весь футбол. И встал вопрос.
(Продолжение следует )
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
24 мая в 21:27
Вспомнилась "матная песня" от Ногу Свело...

"Что это такое? Руй, Руй, Руй
Что тебе приснилось? Руй, Руй, Руй
Как тебе живется? Руй, Руй, Руй
Вместе с яйцами?

В облаках летает Руй, Руй, Руй
Ласточек пугает Руй, Руй, Руй
Как тебе живется? Руй, Руй, Руй
Между двух яиц?

Руй.. Созвездие..
Влюбленность.. Легенды.."

Ну там, естественно не про Руй...)
Roman73
Roman73
24 мая в 21:21, ред.
Сначала были братья Старостины, это были такие боги, сначала они играли на Земле среди людей потом поднялись на Олимп и оттуда вершили судьбы Спартака и вообще всего футбола.
Потом был Бесков, он был похож на засекреченного физика-ядерщика или генерала КГБ . Он сидел где-то наверху на трибунах и всевидящим оком смотрел игру, а то что он вообще разговаривает с людьми я узнал лет через 40 из случайно подсмотренного позднего интервью. Футболисты у него летали , как ракеты у Кролёва, по другому было нельзя. И стенки и забегания , стенки забегания и дирижёр Гаврилов, с которыми никто-ничего поделать не мог .
Потом пришёл Романцев , просто сдал капитанскую повязки Титову и из защиты пересел прямо на тренерскую скамью . О тсм , что он много пил и даже не закусывал мы узнали много позднее. А пока были 10 чемпионств кряду и всё те же стенки и забегания с которыми никто ничего поделать не мог . В России уж точно .
( продолжение следует.)
Сп62
Сп62
24 мая в 21:00
Выбор сделан. Нас не спрашивают. Нам остаётся только надеяться. Новому тренеру здоровья и удачи.
Союзник противников
Союзник противников
24 мая в 20:59
Тренируй не тренируй-всё равно получишь РУЙ!
112910415
112910415
24 мая в 20:44
поработает, всё увидим
Little Caprice
Little Caprice
24 мая в 20:42
Тедеско тоже приходил после провального сезона в Шальке с 0:7 от Сити...
Gunslinger
Gunslinger
24 мая в 20:30
Конкуренты, не балуй!
В СпаМе нынче рулит Руй!!! :)))
makkie
makkie ответ НОЖ (раскрыть)
24 мая в 20:10
Серьезно? А Черчесов и Карпин без опыта, а Чернышов в эпоху червивого, а Мурат Якин, а Кононов с Аленичевым?

Дайте вы человеку хотя бы несколько матчей провести.
Время покажет, какой тренер Руй Витория.
An Jo
An Jo
24 мая в 20:09
Руй с ним.
Cympak-05
Cympak-05
24 мая в 20:08
Будем посмотреть. Португальская тренерская школа сейчас одна из передовых. Возможно это не самый яркий ее представитель
pomor45
pomor45
24 мая в 20:05
И Руй не .уй, и Витория не виктория.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 мая в 20:02
Добро пожаловать в нашу стаю! Виктория да будет с нами!
НОЖ
НОЖ
24 мая в 19:56
Я болельшик Спартака с 50 летним стажем. Скажу вам честно, такого слабого тренера в истории команды не было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 19:49
Зарема выживет португальца, недолго он будет гостить в тарасовке.
56t2braxc5hq
56t2braxc5hq
24 мая в 19:46
Да и Руй с ним, пригласили, так пригласили.
vlad_vietnam
vlad_vietnam
24 мая в 19:45
Ну Руй его знает, что из это назначения выйдет...
Спартаку не сипматизирую
Но в целом хотелось бы,
Чтобы с нашем чемпионате появилось хотя бы пара тройка клубов, конкурентноспособных на евроарене
Почему бы спартаку не стать одним из них..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
24 мая в 19:43
А с другой стороны. По одной из версий у нее трое детей от Федуна.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 мая в 19:31
А у Мостового сегодня праздник ! Будет кого поливать по делу или без ,в течении следующего сезона ! ))))
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