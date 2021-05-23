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Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

23 мая 2021, 17:32

Известный голландский специалист Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру.

В последнем матче в тренерской карьере Адвоката возглавляемый им «Фейеноорд» обыграл «Утрехт» (2:0). Благодаря этой победе команда квалифицировалась в Лигу Конференций.

Напомним, что 73-летний специалист еще в прошлом году объявил о решении завершить карьеру по окончании этого сезона. После финального свистка в матче с «Утрехтом» Адвокат не сдержал слез.

В России Адвокат известен по работе с «Зенитом» (2006-2009) и с национальной командой РФ (2010-2012).

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Все комментарии
Sadisto
Sadisto
23 мая в 23:51
Просто его Зенит не позвал. Вот он и расплакался. А так бы ещё потренировал... за большие деньги:)))))
Знатог
Знатог
23 мая в 20:44
Ну вобщето 73 года для руководителя не так много. Мог бы ещё работать. Некоторые тренеры до 84 лет собираются работать, а можа и больше.
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
23 мая в 20:14
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
23 мая в 20:13
Дик - молодчик! Смог из наших "овощей" сделать отличный салат!)
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 20:09
Good night, sweet Prince!
Garrincha58
Garrincha58
23 мая в 19:22
Маленький генерал
ermak6848
ermak6848
23 мая в 19:20
Замечательный тренер Дик.
Здоровья и долголетия на пенсии!!!
Beka_byaka
Beka_byaka
23 мая в 18:38
Давно пора. Классно вписал свое имя в историю Российского футбола. Аршавины, Кержаковы, Тимощуки, Быстровы появятся сново или нет не знаю, но без таких футболистов сложно будет надеятся на титулы в Европе, если даже 10 Адвокатов тренеров появятся.
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 18:24
Теперь можно и поотдыхать.
valt134
valt134
23 мая в 18:11
Думается мне на хлебушек с маслом заработал.
berda2003
berda2003
23 мая в 18:07
а заработал больше всего, конечно, на добыче газа!
Caniggia
Caniggia
23 мая в 18:02
Отличная карьера получилась у Дика! Помним славный Зенит под его руководством и кубок УЕФА 2008! Эх, сейчас о таких высотах можно только мечтать! С заслуженной пенсией, маэстро!
particular
particular
23 мая в 17:58
Дааа... Тренерский хлеб повкуснее шахтёрской доли будет...
Не все доживают до той поры, когда Адвокат закрыл трудовую книжку...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 мая в 17:52
в России его хорошо запомнили, Наполеон мать его :)
Ironigor
Ironigor
23 мая в 17:46
Приятного отдыха !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 17:36
Дик провёл славную карьеру
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