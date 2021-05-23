Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

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23 мая 2021, 17:32

Известный голландский специалист завершил тренерскую карьеру.

В последнем матче в тренерской карьере Адвоката возглавляемый им «Фейеноорд» обыграл «Утрехт» (2:0). Благодаря этой победе команда квалифицировалась в Лигу Конференций.

Напомним, что 73-летний специалист еще в прошлом году объявил о решении завершить карьеру по окончании этого сезона. После финального свистка в матче с «Утрехтом» Адвокат не сдержал слез.