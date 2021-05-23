Известный голландский специалист Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру.
В последнем матче в тренерской карьере Адвоката возглавляемый им «Фейеноорд» обыграл «Утрехт» (2:0). Благодаря этой победе команда квалифицировалась в Лигу Конференций.
Напомним, что 73-летний специалист еще в прошлом году объявил о решении завершить карьеру по окончании этого сезона. После финального свистка в матче с «Утрехтом» Адвокат не сдержал слез.
В России Адвокат известен по работе с «Зенитом» (2006-2009) и с национальной командой РФ (2010-2012).