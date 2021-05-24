Аракелов и Калакуцкий ушли из «Крыльев Советов»

Сегодня, 24 мая, прошло заседание совета директоров «Крыльев Советов».
Как сообщает источник, Сергей Аракелов и Евгений Калакуцкий покинули свои места в совете директоров «Крыльев Советов».
Место Аракелова во главе совета директоров занял член совета директоров Андрей Кислов. Новым генеральным директором клуба может стать заместитель генерального директора «Казань-Арены» Вадим Андреев.
Думаю, что этим заложили камень под будущие распри и вылет КС из ,,вышки".
Думаю, что этим заложили камень под будущие распри и вылет КС из ,,вышки".