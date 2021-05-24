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Аракелов и Калакуцкий ушли из «Крыльев Советов»

24 мая 2021, 14:59

Сегодня, 24 мая, прошло заседание совета директоров «Крыльев Советов».

Как сообщает источник, Сергей Аракелов и Евгений Калакуцкий покинули свои места в совете директоров «Крыльев Советов».

Место Аракелова во главе совета директоров занял член совета директоров Андрей Кислов. Новым генеральным директором клуба может стать заместитель генерального директора «Казань-Арены» Вадим Андреев.

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Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
24 мая в 16:42
Кинули товарищей, подсидели... Не хорошо...
Думаю, что этим заложили камень под будущие распри и вылет КС из ,,вышки".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 15:12
Люди вывели клуб в ПЛ а теперь досвидос, нечестно.
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