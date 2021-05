«Осасуна» объявила о подписании нападающего «Эйбара» Кике (Энрике Гарсия).

Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

OFFICIAL STATEMENT | Osasuna signs Kike García for the next three seasons.#BienvenidoKike #OngiEtorriKike #WelcomeKike pic.twitter.com/Y8ahYmtMPt